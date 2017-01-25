В логистическом центре «Rimi Baltic» будет создано 600 новых рабочих мест

Валдис Турлайс
 

Валдис Турлайс. Фото: Diāna Lozko / LETA

Проект Балтийского логистического центра ООО «Rimi Baltic», общая стоимость которого составит 75 млн евро, предусматривает создание 600 новых рабочих мест, сообщили на пресс-конференции представители компании.

Как отметил председатель правления ООО «Rimi Latvia» Валдис Турлайс, в результате реализации проекта Латвия станет центром логистики в странах Балтии. Современный логистический центр планируется построить в течение четырех лет.

«Несмотря на то, что в настоящее время страны Балтии эффективно сотрудничают в сфере логистики, в результате этого масштабного проекта Рига станет центральным пунктом логистики. Данный проект является и шагом в направлении расширения и модернизации «Rimi Latvia«», - сказал Турлайс.

Реклама

Рига выбрана для реализации проекта из-за выгодного географического положения, а также потому, что в настоящее время государственная политика способствует привлечению таких инвестиций.

В результате расширения логистического центра существующие в настоящее время складские помещения «Rimi» на улице Аугуста Деглава в Риге будут увеличены на 42 630 квадратных метров, и площадь нового центра составит 69 130 квадратных метров.

Увеличение площади помещений позволит почти на 150% нарастить объем экспорта логистических услуг.

Централизованная логистика ежегодно позволит сократить объем выбросов CO2 примерно на 1300-1400 тонн, сэкономить почти полмиллиона литров топлива, а также проехать расстояние на 1,35 млн км меньше.

В 2015 году компания «Rimi Latvia» работала с оборотом 785,281 млн евро, что на 6% больше, чем годом ранее. Прибыль компании выросла на 16% до 27,427 млн евро.

Единственным владельцем «Rimi Latvia» является компания «Rimi Baltic», принадлежащая шведскому розничному концерну «ICA Gruppen». В настоящее время в сеть «Rimi Latvia» входят 119 магазинов трех форматов: 31 гипермаркет «Rimi», 44 супермаркета «Rimi» и 44 магазина низких цен «Supernetto». Магазины «Rimi» и «Supernetto» открыты в 28 городах Латвии.

    Еще по этой теме
    «Rimi Baltic» построит центр логистики за 75 млн евро

    «Rimi Baltic» построит центр логистики за 75 млн евро

    Почему «Rimi» не разрешили занять место «Prisma» в «Domina Shopping»

    Почему «Rimi» не разрешили занять место «Prisma» в «Domina Shopping»

    Данусевич: запрет открывать «Rimi» - хороший сигнал для рынка

    Данусевич: запрет открывать «Rimi» - хороший сигнал для рынка


    Следи за нами на странице в Facebook

    Rus.Tvnet

    популярные

    City24
    Квартира
    Квартира, Rīga, 34500 EUR
    Дом
    Дом, Sigulda, 179000 EUR
    Дом
    Дом, Jūrmala, 5250 EUR

    reklama.vesti.lv

    Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram Wo&Men

    Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram

    В Париже запустили автобусы без водителей Hi-Tech

    В Париже запустили автобусы без водителей

    Вскрылась корыстная подноготная травли Пугачевой Showbiz

    Вскрылась корыстная подноготная травли Пугачевой

    СМИ: Tesla установила рекорд по дальности пробега электрокара Hi-Tech

    СМИ: Tesla установила рекорд по дальности пробега электрокара

    Вылезшая из телевизора «девочка-призрак» шокировала людей Hi-Tech

    Вылезшая из телевизора «девочка-призрак» шокировала людей

    Торговля

    TVNET спрашивает

    В этом году счета за отопление Вас: 0

    Izvēlies atbildi

    lsm.lv


    Самые популярные

    CITY24.LV
    Дом
    Дом Ķekavas pag.
    100 000 EUR
    Дом
    Дом Babītes pag.
    158 900 EUR
    Дом
    Дом Sakas pag.
    170 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    550 000 EUR
    Дом
    Дом Jūrmala
    25 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    37 500 EUR
    Дом
    Дом Kadaga
    195 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    140 000 EUR
    Новости недвижимости »
    Varianti.lv
    Продают Квартиры, Гризинькалнс
    Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
    Продают Квартиры Центр
    Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
    Продают Дом, Юрмалe
    Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
    Продают Квартиры, Центр
    Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
    Поставь объявление бесплатно!
    CV Online vakances
    DATU ANALĪTIĶI
    DATU ANALĪTIĶI
    BIROJA VADĪTĀJU
    BIROJA VADĪTĀJU
    SUPPORT ENGINEER
    SUPPORT ENGINEER
    LIETOTĀJU ATBALSTA INŽENIERI/- ...
    LIETOTĀJU ATBALSTA INŽENIERI/- ...
    http://alkoutlet.lv

    Темы

     