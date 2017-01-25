В логистическом центре «Rimi Baltic» будет создано 600 новых рабочих мест

Проект Балтийского логистического центра ООО «Rimi Baltic», общая стоимость которого составит 75 млн евро, предусматривает создание 600 новых рабочих мест, сообщили на пресс-конференции представители компании.

Как отметил председатель правления ООО «Rimi Latvia» Валдис Турлайс, в результате реализации проекта Латвия станет центром логистики в странах Балтии. Современный логистический центр планируется построить в течение четырех лет.

«Несмотря на то, что в настоящее время страны Балтии эффективно сотрудничают в сфере логистики, в результате этого масштабного проекта Рига станет центральным пунктом логистики. Данный проект является и шагом в направлении расширения и модернизации «Rimi Latvia«», - сказал Турлайс.

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Рига выбрана для реализации проекта из-за выгодного географического положения, а также потому, что в настоящее время государственная политика способствует привлечению таких инвестиций.

В результате расширения логистического центра существующие в настоящее время складские помещения «Rimi» на улице Аугуста Деглава в Риге будут увеличены на 42 630 квадратных метров, и площадь нового центра составит 69 130 квадратных метров.

Увеличение площади помещений позволит почти на 150% нарастить объем экспорта логистических услуг.

Централизованная логистика ежегодно позволит сократить объем выбросов CO2 примерно на 1300-1400 тонн, сэкономить почти полмиллиона литров топлива, а также проехать расстояние на 1,35 млн км меньше.

В 2015 году компания «Rimi Latvia» работала с оборотом 785,281 млн евро, что на 6% больше, чем годом ранее. Прибыль компании выросла на 16% до 27,427 млн евро.

Единственным владельцем «Rimi Latvia» является компания «Rimi Baltic», принадлежащая шведскому розничному концерну «ICA Gruppen». В настоящее время в сеть «Rimi Latvia» входят 119 магазинов трех форматов: 31 гипермаркет «Rimi», 44 супермаркета «Rimi» и 44 магазина низких цен «Supernetto». Магазины «Rimi» и «Supernetto» открыты в 28 городах Латвии.

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