Министр обороны обещает предпринимателям прибыль от размещения сил НАТО

Латвийские предприниматели, особенно в Адажском крае, получат дополнительные доходы от размещения в Латвии международного батальона НАТО, уверен министр обороны Раймонд Бергманис.
Сегодня на заседании комиссии Сейма по иностранным делам он доложил о готовности Латвии принять руководимый Канадой международный батальон НАТО, который прибудет до июня.
Нагрузка на оборонную отрасль в связи с проведением необходимых подготовительных работ очень велика, сказал министр. Масштаб работ по расширению инфраструктуры на Адажской военной базе можно охарактеризовать как строительство еще одной базы.
Бергманис напомнил, что в составе батальона в Латвию прибудут 1000-1200 военнослужащих, включая офицеров, которые приедут с семьями. Это означает, что придется помогать им найти жилье и школы для детей.
Опыт в таких вопросах у Латвии есть, поскольку в стране уже несли и несут службу натовские военные.
Министр выразил надежду на то, что самоуправление Адажского края и местные предприниматели примут участие в создании условий для отдыха и досуга военных, и это позволит им получить дополнительные доходы.
Руководимый Канадой батальон НАТО в составе более 1000 военнослужащих в полном составе прибудет в Латвию до июня, сообщил 18 января журналистам командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.
Сейчас на военных объектах активно развивается инфраструктура, необходимая для принятия батальона, - казармы, ремонтные мастерские. Дополнительные средства из бюджета на развитие инфраструктуры в данный момент не требуются.
В целом в ближайшие годы на нее планируется потратить примерно 50 млн евро.
Решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле прошлого года.Еще по этой теме