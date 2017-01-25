Министр обороны обещает предпринимателям прибыль от размещения сил НАТО

Латвийские предприниматели, особенно в Адажском крае, получат дополнительные доходы от размещения в Латвии международного батальона НАТО, уверен министр обороны Раймонд Бергманис.

Сегодня на заседании комиссии Сейма по иностранным делам он доложил о готовности Латвии принять руководимый Канадой международный батальон НАТО, который прибудет до июня.

Нагрузка на оборонную отрасль в связи с проведением необходимых подготовительных работ очень велика, сказал министр. Масштаб работ по расширению инфраструктуры на Адажской военной базе можно охарактеризовать как строительство еще одной базы.

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Бергманис напомнил, что в составе батальона в Латвию прибудут 1000-1200 военнослужащих, включая офицеров, которые приедут с семьями. Это означает, что придется помогать им найти жилье и школы для детей.

Опыт в таких вопросах у Латвии есть, поскольку в стране уже несли и несут службу натовские военные.

Министр выразил надежду на то, что самоуправление Адажского края и местные предприниматели примут участие в создании условий для отдыха и досуга военных, и это позволит им получить дополнительные доходы.

Руководимый Канадой батальон НАТО в составе более 1000 военнослужащих в полном составе прибудет в Латвию до июня, сообщил 18 января журналистам командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Сейчас на военных объектах активно развивается инфраструктура, необходимая для принятия батальона, - казармы, ремонтные мастерские. Дополнительные средства из бюджета на развитие инфраструктуры в данный момент не требуются.

В целом в ближайшие годы на нее планируется потратить примерно 50 млн евро.

Решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле прошлого года.

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