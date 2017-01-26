Представители транзитной отрасли высоко оценивают деятельность Логинова

Леонид Логинов
 

Леонид Логинов. Фото: Evija Trifanova / LETA

Представители транзитной отрасли высоко оценивают деятельность многолетного управляющего Рижского свободного порта Леонида Логинова. В свою очередь от следующего руководителя ожидают нового подхода к управлению портом.

«Цифры говорят сами за себя», - сказал агентству ЛЕТА исполнительный директор Латвийской ассоциации портов Карлис Лейшкалнс. Если с конца 90-х годов грузоооборот порта увеличился в несколько раз – до 40 млн тонн, значит, работа сделана хорошо.

Лейшкалнс отметил, что уход Логинова может быть связан с психологической усталостью, поскольку начальник порта - «резкий и прямой человек» и так же к нему относились другие.

Реклама

Во времена Логинова было много как хорошего, так и плохого, отметил в разговоре с агентством ЛЕТА член правления Латвийской ассоциации логистики Нормунд Круминьш.

«Если человек смог продержаться на посту так долго, значит способности налаживать контакты и придерживаться золотой середины просто превосходные»,

- добавил Круминьш.

Как сообщалось, многолетний управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов решил уйти с должности. 25 января правление порта получило заявление Логинова с просьбой с 10 марта освободить его от должности.

Правление приняло заявление и поручило портовому управлению до следующего заседания 22 февраля разработать порядок назначения нового управляющего.

Причины отставки Логинова, который занимает должность управляющего портом с 1998 года, пока неизвестны.

С самим Логиновым агентству ЛЕТА связаться пока не удалось.

    Еще по этой теме
    Управляющий Рижским портом Леонид Логинов решил уйти с должности

    Управляющий Рижским портом Леонид Логинов решил уйти с должности


    Следи за нами на странице в Facebook

    Rus.Tvnet

    популярные

    City24
    Дом
    Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR
    Квартира
    Квартира, Rīga, 76580 EUR
    Квартира
    Квартира, Rīga, 98000 EUR

    reklama.vesti.lv

    Латвийский певец возмущен:за ничтожный долг надо платить 50 евро Showbiz

    Латвийский певец возмущен:за ничтожный долг надо платить 50 евро

    Опровергнута популярная гипотеза зарождения жизни на Земле Hi-Tech

    Опровергнута популярная гипотеза зарождения жизни на Земле

    Друзья: экс-солистку группы «Лицей» убили из-за квартиры Showbiz

    Друзья: экс-солистку группы «Лицей» убили из-за квартиры

    На экс-возлюбленную Кончаловского нагло напали после развода Wo&Men

    На экс-возлюбленную Кончаловского нагло напали после развода

    NASA показало видео посадки на Плутон Hi-Tech

    NASA показало видео посадки на Плутон

    Бизнес

    TVNET спрашивает

    Доволен ли ты своим местом работы? 0

    Izvēlies atbildi

    lsm.lv


    Самые популярные

    CITY24.LV
    Дом
    Дом Sigulda
    142 000 EUR
    Дом
    Дом Kadaga
    195 000 EUR
    Дом
    Дом Lapsas
    158 900 EUR
    Дом
    Дом Ķekavas pag.
    100 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    37 500 EUR
    Дом
    Дом Jūrmala
    25 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    550 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    140 000 EUR
    Новости недвижимости »
    Varianti.lv
    Продают Квартиры, Гризинькалнс
    Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
    Продают Квартиры Центр
    Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
    Продают Дом, Юрмалe
    Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
    Продают Земля Айнажи
    Продают Земля Айнажи 8080 EUR
    Поставь объявление бесплатно!
    CV Online vakances
    PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
    PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
    LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
    LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
    .NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
    .NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
    VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
    VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
    http://alkoutlet.lv

    Темы

     