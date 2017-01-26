«Тele2» достиг наилучших результатов деятельности за последние годы

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Оператор мобильной связи «Tele2» завершил 2016 год с оборотом более 105 млн евро, демонстрируя самые сильные финансовые результаты за последние годы, сообщили агентству ЛЕТА на предприятии.

Компания инвестировала 9,4 млн евро в развитие сети 4G. Сейчас она охватывает 99% жителей Латвии, что также является одним из самых обширных покрытий сети 4G в мире, говорит председатель правления «Tele2» Валдис Ванцович.

«Мы будем продолжать инвестировать в покрытие сетей 4G+ и 4G++ по всей территории Латвии. В этом году мы планируем проводить тесты 5G», – добавляет он.

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В прошлом году оборот «Tele2» достиг 105,2 млн евро и это на 4,8% больше чем в 2015 году. Операционная прибыль (EBITDA - прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации) достигла 33,6 млн евро, увеличившись на 6,5% по сравнению с 2015 годом. Показатель рентабельности EBITDA в прошлом году был 31,9%, в последнем квартале 2016 года достигнув даже 33,6%, что является одним из самых высоких показателей рентабельности в отрасли за последние годы.

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