В 2016 году снизились расходы на строительство в Латвии

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Расходы на строительство в Латвии в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизились в среднем на 0,5%, свидетельствует информация Центрального статистического управления.

В том числе зарплата рабочих повысилась на 4,8%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 1,1%, а цены стройматериалов снизились на 3,2%.

В четвертом квартале 2016 года по сравнению с четвертым кварталом 2015 года общий уровень расходов на строительство повысился на 0,1%. Зарплата рабочих повысилась на 3,8%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 1,3%, а цены стройматериалов снизились на 2%.

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В четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом общий уровень расходов на строительство снизился на 0,1%. В том числе расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов снизились на 0,3%, а цены стройматериалов и зарплаты рабочих существенно не изменились.

В декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года расходы на строительство в Латвии повысились на 0,4%. В том числе зарплата рабочих повысилась на 3,5%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 1,1%, а цены стройматериалов снизились на 1,1%.

В декабре 2016 года по сравнению с ноябрем общий уровень расходов на строительство повысился на 0,5%. Цены стройматериалов за месяц повысились на 1,1%, зарплата рабочих снизилась на 0,3%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 0,2%.

В 2016 году данные о ценах на строительные ресурсы предоставляли примерно 180 строительных и свыше 30 торговых предприятий. При подсчете индекса строительных расходов дополнительно используются также цены стройматериалов, представленные предприятиями для расчетов индексов производителей промышленной продукции и цен импорта.

Стройпредприятия отобраны методом целевого отбора - подбирались предприятия, в 2015 году выполнившие собственными силами наибольшие объемы строительных работ. Доля предприятий, у которых объем этих работ превышает один миллион евро в год, составляет 74%, из них у 33% этот показатель превышает 5 млн. евро. Критериями для отбора торговых предприятий служат размеры их оборота и специализация.


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