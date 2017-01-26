Кучинскис назвал Латвию одной из лучших стран для развития бизнеса

Латвия - одна из лучших стран для развития бизнеса, подчеркнул сегодня премьер-министр Марис Кучинскис, открывая в Варшаве латвийско-польский бизнес-форум.

В глобальном процессе трансформации экономики все более важную роль играют услуги, особенно те, что пока еще даже не появились, что самым тесным образом связано с технологической революцией и революцией в открытости данных, указал он.

Кучинскис напомнил, что

за последние три года Латвия многое сделала для укрепления конкурентоспособности:

в 2014 году присоединилась к еврозоне, в 2015 году успешно провела свое первое председательство в Совете ЕС, в 2016 году стала участницей ОЭСР, а в недавно опубликованном рейтинге «Doing Business» Латвия поднялась на 14-е место.

Реклама

В Латвии вступил в силу новый закон о поддержке начинающих предприятий (стартапов), открывающий новые возможности в том числе и для активизации сотрудничества латвийских и польских стартапов, отметил премьер.

Благодаря выгодному географическому положению Латвии и Польши, а также успешному сотрудничеству представителей отрасли транспорта и логистики двух стран эта отрасль вносит существенный вклад в развитие их экономик.

Сотрудничество Латвии и Польши в будущем успешно дополнит проект «Rail Baltica», увеерн Кучинскис.

Польша - четвертый крупнейший внешнеторговый партнер Латвии. В Латвии действует более 300 польско-латвийских совместных предприятий. Их количество с 2011 году удвоилось.

Как сообщалось, сегодня премьер-министр Марис Кучинскис находится с рабочим визитом в Варшаве, где встретится с председателем Совета министров Польши Беатой Шидло, а также участвует в латвийско-польском бизнес-форуме.

Еще по этой теме