Вейонис не скрывал недовольства процессом принятия бюджета этого года

Президент Латвии Раймонд Вейонис в разговоре с министром экономики Арвилом Ашераденсом выразил недовольство процессом принятия бюджета текущего года, в том числе неясностями вокруг налога с микропредприятий (НМП).

Как сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе президента, Вейонис говорил о том, что задача экономики Латвии состоит в возможно более быстром приближении к среднему уровню ЕС за счет создания многочисленного среднего класса.

«Чтобы этого добиться, нужна ясная долгосрочная стратегия развития предпринимательства, упорядоченное правовое регулирование и мотивирующая бизнес-среда», - сказал Вейонис.

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Он выразил недовольство процессом принятия бюджета текущего года, в том числе неясностями вокруг прекращения режима НМП.

Это вызвало обоснованную критику и непонимание в обществе и у предпринимателей.

Вейонис намерен особо следить за тем, чтобы правительство выполнило свое обещание до середины года разработать концепцию поддержки малого бизнеса и предприятий «стиля жизни».

Ашераденс сообщил, что в 2017 году планируется более стремительное развитие экономики, рост внутреннего валового продукта по крайней мере 3%. Важная цель министерства - ввести структурные изменения в экономике, усилить власть закона в предпринимательской среде.

Президент отметил также, что серьезные улучшения нужны в строительстве, в частности, по сокращению объемов теневой экономики в этой отрасли. Также Вейонис и Ашераденс затронули вопрос о тарифах на электричество.

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