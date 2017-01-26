Премьер-министры: после «Brexit» ЕС должен быть политически и экономически сильным

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: Ieva Makare / LETA

Премьер-министры Латвии и Польши Марис Кучинскис и Беата Шидло на встрече в Варшаве подчеркнули, что после «Brexit» должен быть обеспечен экономически и политически сильный Евросоюз.

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Как сообщил пресс-секретарь Кучинскиса Андрей Вайварс, Кучинскис подчеркнул, что проект «Rail Baltica» важно реализовать успешно и в сроки, и выразил удовлетворение заинтересованностью Польши в этом проекте.

Говоря об энергетике, Кучинскис подчеркнул, что важно продолжать развивать единый региональный рынок природного газа и электричества, строить межсетевые соединения.

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Кучинскис высоко оценил вклад Польши в укрепление безопасности стран Балтии.

Польша регулярно участвует в миссии патрулирования воздушного пространства, а также пошлет своих солдат в руководимый Канадой батальон НАТО.

Говоря о повестке дня ЕС, Кучинскис и Шидло согласились, что страны должны сотрудничать между собой в переговорах о следующем многолетнем бюджете. «После 2020 года акцент в бюджете ЕС должен сохраниться на внутреннем развитии и конвергенции. Эти ресурсы важны для развития и приносят благо не только новым странам ЕС», - сказал латвийский премьер.

Говоря о решении Великобритании выйти из ЕС или «Brexit», стороны согласились, что экономически и политически сильный ЕС, в том числе единый рынок, Шенгенская зона, соответствуют интересам и Латвии, и Польши.

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