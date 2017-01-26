«Модель налога для малых предприятий должна быть частью общей системы»

Новый налоговый режим должен способствовать движению Латвии к современной инновационной экономике, а модель налога для малых предприятий должна быть частью общей налоговой системы, заявил министр экономики Арвил Ашераденс на встрече с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

Чтобы в последующие годы внутренний валовой продукт Латвии рос, важна готовность жителей заниматься предпринимательством, сказал министр, отметив, что важную роль в этом играет новое налоговое регулирование для малого бизнеса (с малыми поступлениями), в том числе для начинающих предпринимателей.

Эта новая модель должна способствовать увеличению числа активных предприятий, обеспечивать работникам социальные гарантии,

быть простой и легко администрируемой со стороны государства. Следует также уменьшить разрыв между обычным налоговым регулированием и режимом для малого бизнеса, сказал Ашераденс.

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В новом регулировании будут соблюдены прежние принципы закона о налоге с микропредприятий - уменьшить административную и налоговую нагрузку для предприятий с небольшим доходом, особенно в начале хозяйственной деятельности и в отраслях с низким потенциалом доходов, при этом соблюдая интересы общества в плане честной конкуренции и социальной безопасности.

Министр заявил, что нужно создать систему, при которой налог следовал бы за предпринимателем. «Есть предприятия, которые начинают деятельность с амбициями на развитие, но есть и такие, у кого амбиций нет. Например, локальные парикмахерские и семейные предприятия в регионах, которые обеспечивают пропитание семье.

С точки зрения государства

важно создать модель, которая соответствовала бы этому профилю и содействовала росту количества таких предприятий»,

- считает Ашераденс.

Работа над налоговым режимом для малого бизнеса будет идти в три стадии: углубленный анализ, разработка качественных решений и общественное обсуждение.

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