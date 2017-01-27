Аугулис: в работе Логинова были плюсы и минусы, но порт развивался

В работе многолетнего управляющего Рижским свободным портом Леонида Логинова были плюсы и минусы, но порт, несомненно, развивался и стал лидером в Латвии, считает министр сообщения Улдис Аугулис.

Он сказал, что пока не получил официальных документов о решении Логинова оставить должность, но не видит оснований для того, чтобы не согласовать это решение.

Аугулис заявил, что работу Логинова нельзя оценивать однозначно, но порт при нем развивался, и в этом нет сомнения.

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По словам министра, самым важным для нового управляющего будет способность согласовать интересы государства и самоуправлений, обеспечить прозрачность работы порта, ввести рекомендации Госконтроля и продолжать реорганизацию.

На вопрос о том, не потребуется ли искать специалиста за границей, он ответил, что первоначально нужно рассмотреть местных профессионалов.

По закону, управляющего портом назначает и смещает правление порта по согласованию с министром сообщения.

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