До 1 февраля нужно декларировать наличные сделки на сумму свыше 3000 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Предприятиям и частным лицам, ведущим хозяйственную деятельность, до 1 февраля нужно декларировать в Службе государственных доходов (СГД) сделки наличными деньгами с физическими лицами, сумма которых превышает 3000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

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С 1 января 2013 года действует соответствующая норма закона «О налогах и пошлинах».

Декларация подается через систему электронного декларирования СГД, и в ней должны быть указаны имя и фамилия физлица, персональный код, страна резиденции, сумма и валюта сделки.

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Бланк декларации доступен на сайте «www.vid.gov.lv» в разделе «Noderigi / Pazinosanas un deklaresanas pienakumi / Veidlapas un iesniegumi / Deklaracija par skaidra nauda veiktajiem darijumiem».

Продавцы товаров и поставщики услуг обязаны внести в специальный регистр партнера по сделке - физическое лицо, если он рассчитался наличными.

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