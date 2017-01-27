Финансовые учреждения Латвии за год заработали 451 млн евро

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Прибыль латвийских монетарных финансовых учреждений, в основном банков, в 2016 году составила 451,5 млн евро - на 8,4% больше, чем в 2015 году, свидетельствует информация Банка Латвии.

В том числе в декабре прибыль монетарных финансовых учреждений составила 13,6 млн еврo.

Общие активы монетарных финансовых учреждений на 31 декабря 2016 года составили 28,328 млрд евро - на 3,082 млрд. евро (9,8%) меньше, чем в конце 2015 года, когда они составили 31,41 млрд евро.

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В конце 2016 года остаток по кредитам, выданным латвийскими монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составил 12,71 млрд евро - на 3% больше, чем год назад. В том числе в евро резидентам было выдано кредитов на 12,266 млрд евро (на 4,5% больше, чем год назад), а в иностранной валюте - на 444,1 млн евро (на 26,6% меньше).

Остаток привлеченных вкладов резидентов на конец декабря 2016 года составил 11,126 млрд евро (на 7,7% больше, чем год назад), в том числе вклады в евро составили 9,765 млрд евро (на 7,4% больше), в иностранной валюте - 1,361 млрд евро (на 9,6% больше).

Капитал и резервы латвийских монетарных финансовых учреждений в конце 2016 года составили 3,006 млрд евро - на 10% меньше, чем год назад.

Прибыль латвийских монетарных финансовых учреждений в 2015 году составила 416,6 млн евро.

Монетарные финансовые учреждения - это кредитные учреждения и финансовые общества, принимающие вклады у клиентов, не являющихся монетарными финансовыми учреждениями, а также за свой счет выдающие кредиты и осуществляющие вложения в ценные бумаги.


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