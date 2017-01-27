На следующей неделе IKEA сообщит об открытии магазина в Латвии

Во вторник, 31 января, в 12.00 в Рижской думе состоится пресс-конференция, на которой будет предоставлена информация об открытии в Латвии магазина шведской мебельной компании IKEA, сообщили представители «IKEA Baltics».

В пресс-конференции примут участие владелец исландской компании «Felit», оперирующей магазином IKEA в Вильнюсе, Сигурд Палмасон и мэр Риги Нилу Ушаков.

Как сообщалось, шведская IKEA, крупнейшая в мире компания по торговле мебелью планирует открыть в Стопиньском крае свой первый магазин в Латвии. Об этом ранее сообщил директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Андрис Озолс.

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«Думаю, что [торговый центр IKEA может открыться] через два года при условии, что мы хорошо сделаем свою домашнюю работу. Домашнее задание предстоит довольно большое - это и дорожная инфраструктура, и планирование, и проектирование. А в начале требуется согласие, что мы вообще готовы определенные расходы взять на себя, как на государственном, так и муниципальном уровне - уровне Рижской думы, Стопиньского самоуправления», - сказал руководитель агентства.

В настоящее время в странах Балтии имеется только один супермаркет IKEA - в 2013 году он был открыт в Вильнюсе.