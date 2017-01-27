Общие налоговые долги в Латвии на начало января - 1,36 млрд евро

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

В Латвии в начале января 2017 года общая налоговая задолженность, считая актуальные, приостановленные долги и долги с продлением срока оплаты, составила 1,36 млрд евро, что на 0,07% меньше, чем в начале декабря 2016 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

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Долг перед основным государственным бюджетом составляет 875,45 млн евро, что на 1,5% меньше по сравнению с началом декабря, долг перед бюджетами самоуправлений - 326,05 млн евро, что на 2,2% больше, долги по социальному страхованию - 158,69 млн евро, что на 2,2% меньше.

Актуальные долги, на которые начислена пеня, на 1 января составляли 71,29% от общей суммы долга, или 969,73 млн евро.

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Не подлежащими взысканию признаны долги в размере 9,5 млн евро, которые возникли у ликвидируемых предприятий.

Подлежащими взысканию в начале января признаны долги в размере 960,23 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми - 152,6 млн евро, реально не взыскиваемыми - 807,63 млн евро.

На 804,68 млн евро задолженности у должников нет имущества и денег, на которые может быть направлено взыскание,

а у долгов в размере 2,95 млн евро истек срок взыскания.

Продления сроков уплаты на 1 января были предоставлены на долги в размере 57,1 млн евро.

На начало декабря 2016 года общие налоговые долги в Латвии составляли 1,369 млрд еврo.

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