Первая очередь реконструкции Рижского центрального рынка будет стоить 6 млн евро

Первая очередь ревитализации деградирующих территорий в квартале Рижского центрального рынка будет стоить по крайней мере 6 млн евро, рассказал на пресс-конференции мэр Риги Нил Ушаков.

Он указал, что проект является частью масштабной перестройки центра города и в значительной мере подчинен «Rail Baltica». В настоящее время рынок отделен от Вецриги железнодорожной насыпью, которую планируется снести. Это означает, что рынок станет частью Вецриги.

Мэр рассказал, что реализация проекта начнется именно сейчас, потому что важно использовать средства Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), к тому же перед началом реконструкции было важно понять, что произойдет с «Rail Baltica», который будет реализован в том же районе.

5 млн евро предусматривается привлечь из ЕФРР.

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«Когда мы все это откроем, можно ожидать таких же сюрпризов, как с дворцом культуры ВЭФ, где при открытии стены оказалось, что она сложена не из кирпичей, а из обломков, оставшихся после бомбардировки Вецриги. Неожиданности могут быть и здесь, но, надеемся, небольшие», - сказал мэр.

Проект планируется закончить в 2019 году.

Член правления ООО «Ригас централтиргус» Каспар Заулс рассказал, что в ходе проекта предусмотрено реконструировать подземные этажи павильонов и туннели, их соединяющие. При этом будут построены новые цеха по производству и первичной переработке продуктов.

На набережной канала планируется расширить полосы, создать полосу для пешеходов и велосипедистов, капитально реконструировать фасады зданий, построить причал на берегу канала.

Как рассказал автор проекта архитектор Алдис Полис, проект состоит из трех больших частей. Реконструкция улицы Централтиргус подразумевает сокращение мест стоянок для автомобилей, создание новой полосы движения для пешеходов, а также пешеходные переходы. Планируется также озеленение этой территории. Будет перестроена трамвайная остановка и поменяно уличное покрытие.