Латвийцы не хотят лезть в долговую петлю

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

К концу прошлого года банки выдали домашним хозяйствам Латвии на приобретение жилья кредиты на сумму 4,412 млрд. евро, что на 2% или 90,7 млн евро меньше, чем к концу 2015 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Остаток жилищных кредитов на срок до одного года по сравнению с концом 2015 года уменьшился на 30,1% или 31,2 млн евро и составил в конце 2016 года 72,6 млн евро.

Остаток выданных на приобретение жилья кредитов на срок от одного до пяти лет в конце декабря прошлого года составил 83,5 млн евро, что на 0,7% или 0,6 млн евро больше, чем в 2015 году, а кредитов на срок более пяти лет - 4,256 млрд евро, что на 1,4% или 60,1 млн евро меньше, чем в конце 2015 года.

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Таким образом, в конце декабря прошлого года 96,5% выданных банками кредитов на приобретение жилья были со сроком погашения более пяти лет (в конце 2015 года - 95,9%).

В свою очередь на срок до одного года было выдано 1,6% (2,3%) кредитов, со сроком погашения от одного до пяти лет - 1,9% (1,8%).

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