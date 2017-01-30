Рейрс: мы все еще думаем о связи медицины с уплатой налогов

В поиске решений о предотвращении минуса в социальном бюджете правительство думает о привязке услуг здравоохранения к уплате налогов и введении минимальных социальных взносов, заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» министр благосостояния Янис Рейрс.
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В Латвии 300 тыс. работающих без должного социального обеспечения, и в 2019 году может образоваться отрицательный баланс в социальном бюджете.
Проблему предполагалось решить введением минимальных социальных взносов с этого года,
но давление со стороны предпринимателей заставило отказаться от этой идеи.
По словам Рейрса, сейчас обозначились два основных решения. Одно из них - старая идея о привязке медицинских услуг к уплате социального налога. Второе - вернуться к идее обязательных соцвзносов, но вводить их постепенно.Еще по этой теме