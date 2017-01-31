Миллионные гарантии для латвийских предприятий

Латвийские предприятия часто сталкиваются с отсутствием достаточного обеспечения или возможности заложить такое количество активов, чтобы получить в банке финансирование для развития бизнеса или получить его в необходимом объеме. Особенно это характерно для предприятий, находящихся в фазе развития, а также для новых компаний, в том числе для производителей продуктов питания, продавцов, поставщиков услуг, строителей, предприятий деревообрабатывающей отрасли и многих других.

Для того чтобы недостаток собственных средств не ограничивал возможности получения финансирования в банке и не тормозил развитие жизнеспособного бизнеса, и большим и малым предприятиям доступны обеспеченные государством кредитные гарантии в финансовом учреждении развития Altum. На кредитные гарантии отведены большие средства — более 150 миллионов евро, которые помогут влить в народное хозяйство еще больше ресурсов и будут способствовать росту предприятий и экономики.

Вливание средств

Стратегическая концепция государства, которую осуществляет Altum, особенно важна сейчас, когда экономика Латвии развивается не так стремительно, как хотелось бы, когда и банки, и предприятия по-прежнему действуют с осторожностью. Это определяется несколькими факторами: геополитической напряженностью, Brexit, выборами президента США и др. Обобщенные Altum данные показывают: в прошлом году предприятия больше брали гарантии для обеспечения оборотных средств, а инвестиционных проектов (финансового лизинга, инвестиционных кредитов) было меньше.

«Тот факт, что в большинстве случаев мы выдаем гарантии для обеспечения оборотных средств, указывает на то, что предприятия больше работают для загрузки имеющихся мощностей, а не инвестируют в новое оборудование, чтобы увеличить эти мощности. Это значит, что предприятия обладают достаточной способностью к производству или предоставлению услуг, и нужны ресурсы для того, чтобы эти способности максимально использовать», — рассуждает председатель правления Altum Рейнис Берзиньш.

Текущий год мог бы принести изменения, так как вместе с усилением вливания в экономику Латвии средств из фондов ЕС должно увеличиться количество инвестиционных проектов.

Помощь в привлечении финансирования

Кредитные гарантии Altum особенно полезны в тех случаях, когда кредиторам — банкам — необходимо дополнительное обеспечение. Это может быть любая банковская услуга: долгосрочные кредиты, кредитование оборотных средств, кредитные линии, овердрафты, факторинговые линии, финансовые лизинги, гарантийные банковские продукты, в том числе кредитные письма, и т. д. Особенно это важно для новых предприятий или быстроразвивающихся компаний.

«Во-первых, предприятие может получить кредит, что без гарантии было бы невозможно сделать. Во-вторых, можно получить кредит в нужном размере. Когда предприятие развивается более стремительно, инвестировать свободные средства не всегда рационально, нужно думать и о дополнительных оборотных средствах. В-третьих, при получении такой гарантии риск банков существенно снижается, поэтому предприятие может получить кредит на более выгодных условиях. Риск меньше, соответственно, и цена ниже», — объясняет Рейнис Берзиньш.

Так, например, член правления стоматологической клиники Adenta Карлис Киберманис признает, что без гарантии Altum не получилось бы реализовать стратегический план предприятия — приобрести в собственность подходящее для клиники здание. «Общий размер кредита в банке Citadele составил 870 тысяч евро, из которых Altum гарантировало 609 тысяч. Банк самостоятельно оформил гарантию Altum, все произошло автоматически. Это было очень просто и не отняло у нас время», — вспоминает К. Киберманис.

Altum, так же как и банк, тщательно оценивает предприятие, его бизнес-план, историческую финансовую ситуацию и т. д. Кроме того, сейчас Altum решает вопрос о том, как наделить банки еще большими полномочиями, чтобы выделение гарантий происходило с еще большим автоматизмом и еще быстрее. Специалисты Altum сократили время оценки гарантий до пяти рабочих дней. Все делается электронным способом и решается всего за несколько дней.

В выигрыше окажутся многие

Если смотреть по отраслям, то в портфеле кредитных гарантий Altum больше всего производственных предприятий: производство продуктов питания, деревообработка, металлообработка и др. Мощная поддержка оказывается и строителям, чтобы им не приходилось замораживать средства в банке в качестве обеспечения, потому что строителям очень часто необходимы гарантии выполнения работ, аванса, времени и др.

Разумеется, Altum также выдает гарантии поставщикам услуг и продавцам. Именно торговля является той сферой, в которой кредитные линии жизненно необходимы для приобретения оборотных средств, и поддержка Altum действительно будет полезна. Характерный пример — работающие в арендованных помещениях предприятия оптовой торговли, рентабельность которых обычно низкая и которые не могут себе позволить приобрести долгосрочные активы. Размер активов недостаточен для получения кредита в банке, хотя предприятие может быть финансово сильным и иметь хороший поток средств. Что делать, если необходим кредит для приобретения запасов? «С точки зрения банка, запас не является таким хорошим обеспечением, как недвижимость. Поэтому предприятиям необходимо воспользоваться услугами Altum, чтобы обеспечить банку необходимoe ощущение комфорта»,— отвечает Р. Берзиньш.

Гарантии Altum можно привлечь на любой стадии развития предприятия. Кредитными гарантиями пользуются как крупные, давно работающие предприятия, так и совсем новые и маленькие компании. Каждый случай Altum рассматривает индивидуально.

Кредитными гарантиями пользовались многие известные в Латвии и во всем мире предприятия: производитель дронов AirDog, производитель продуктов питания MILZU!, технологическая компания Exigen Services Latvia, производитель бетона Primekss, строитель Saldus ceļinieks, химическая производственная компания Tenachem, — и это лишь несколько из сотен примеров.

Член правления MILZU! Энно Энце, считающий свое предприятие типичным стартапом, рассказывает, что оборотные средства были необходимы для развития и исследований. «При оценке стремительно растущая маленькая компания традиционно выглядит для банка довольно рискованно, поэтому гарантия Altum очень облегчила переговоры с банком», — заключает Энно Энце.

Altum очень содействует малым предприятиям, чьи риски традиционно выше, не применяя более высокую премиальную ставку. Стартапы рискуют больше всех, но премиальная ставка гарантий Altum для них не превышает 0,75 %, хотя в ином случае она могла бы достигать 1,9 %. Здоровое, работающее предприятие без финансовых проблем может рассчитывать на ставку в размере 0,5—0,7 %. Для очень успешных предприятий ставки могут быть даже 0,2—0,3 %.

Можно комбинировать

Кредитные гарантии можно комбинировать с другими продуктами Altum. В большинстве случаев проекты можно разделить на разные позиции, например, предприятие строит завод и приобретает оборудование. Для строительства можно воспользоваться банковским финансированием и мезонинным ( параллельным) кредитом Altum, а для покупки оборудования — банковским кредитом с кредитной гарантией Altum. Так же можно действовать и в ситуации, когда предприятию необходимо построить завод и при этом нужны оборотные средства. Для строительства можно использовать кредит, выданный банком и Altum, а для обеспечения оборотных средств — банковскую кредитную линию с гарантией Altum. Есть и другие источники публичного финансирования, например, проекты Службы поддержки села, которые тоже можно комбинировать с продуктами Altum . Однако следует быть внимательным при выборе источника, поскольку зачастую различные виды публичной поддержки объединять нельзя.

Дополнительная информация о кредитных гарантиях.

Мнение

Равноценных продуктов не существует

Улдис Илтнерс, член правления Madara Cosmetics

До сих пор мы использовали два продукта Altum — мезонинный (параллельный) кредит в начале 2015 года и кредитную гарантию в начале 2016 года. Мезонинный кредит мы использовали для покупки нового производственного здания, а кредитную гарантию — для открытия кредитной линии. Позапрошлый и прошлый годы были для нас периодом инвестиций, поэтому поддержка Altum была для нас очень важна. Свой кредитный лимит в банке мы исчерпали, и гарантия Altum была необходима для получения дополнительных средств.

В дальнейшем мы обязательно воспользуемся поддержкой Altum, например, мы планируем продлить имеющуюся кредитную линию. Смотрим и на экспортные гарантии. Продукты Altum очень дружественные, это действительно значительная поддержка предпринимательской деятельности со стороны государства. В обычных условиях рынка такие продукты не предлагаются.

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