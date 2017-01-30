Главный экономист Swedbank: вскоре работать придется по 50 лет

Экономист Мартиньш Казакс
 

Экономист Мартиньш Казакс. Фото: Ieva Čīka / LETA

Увеличение пенсионного возраста неизбежно - работоспособный период может составить 50 лет, поэтому человек должен постоянно повышать свой уровень знаний, быть готовым поменять сферу деятельности и вовремя начать поиски работы в частном секторе, считает главный экономист Swedbank Мартиньш Казакс.

«Общественный сектор уменьшится. Везде идет сокращение: СГД сообщила, что в этом году сократит 500 человек. Даже в Swedbank сотрудников гораздо меньше – они просто не нужны больше в таком количестве», - говорит Казакс. Он утверждает, что в Эстонии движение людей из госсектора в частный уже происходит, и только в Латвии это еще не так заметно. Среди перспективных отраслей, где стоило бы искать работу, Казакс называет сферу услуг и экспорта.

«Если бы я работал в общественном секторе и знал бы, что экономика показывает рост, безработица уменьшается, работников ищут, я бы искал работу в частном секторе. Тогда, когда будет кризис, а кризис раньше или позднее будет, я не буду тем, кто последним зашел и кого первым уволят.

Работая в государственном секторе, я бы не спеша искал бы работу в частном и еще успел бы стать нужным работником на том предприятии, на которое я пришел»,

- говорит экономист.

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Он отметил, что сейчас во всем мире уровень безработицы понижается, и такой уровень не будет держаться долго – экономика перегреется и начнет тормозить. «И вот тогда безработица начнет расти, а экономика пойдет на спад. Когда это будет, не знает никто, но в течение 10 лет будет точно, в течение 5 – возможно», - такой прогноз высказал Казакс.

Казакс отмечает и такой риск, что параллельно увеличению пенсионного возрасте произойдет уменьшение пенсий – из-за нехватки денег в бюджете. Когда выйдут на пенсию те, кто сейчас платит такие маленькие соцвзносы в микропредприятиях, они пойдут на выборы и скажут: «Ой, а мы что-то не так поняли, мы хотим пенсию!» Такое большое количество недовольных людей станет политическим риском, который в один день станет риском фискальным - бюджет просто не сможет себе это позволить. Придется либо повышать налоги для работающих, либо уменьшать пенсии тем, кто работает сейчас и надеется на другой уровень пенсий, и конечно, отодвигать пенсионный возраст.

«Человек должен всю жизнь учиться. 50 лет слишком большой срок, чтобы делать одно и то же.

Есть профессии, где человек может работать хоть до 80 лет – например, преподавание. Однако вряд ли человек сможет быть хоккеистом в 80 лет. Это станет проблемой каждого отдельного человека, причем не через 20-30 лет, а совсем скоро. Больше всего это коснется тех людей, чей уровень умений ниже, чем это требуется в век дигитализации», - считает Казакс. Причем, рассчитывать, что удастся подработать, например, водителем автобуса не стоит, так как вскоре водителей в транспорте вообще не будет, полагает он.

«Образование длиною в жизнь – не абстракция, это реальность.

Если человек может работать только в строительной отрасли и у него нет других навыков, то это становится проблемой, так как в строительство происходят и подъемы, и спады. Во время подъема он будет нормально зарабатывать, но что он будет делать во время спада?» - задает вопрос Казакс. И сам же отвечает, что таким людям придется либо эмигрировать из страны, либо приобретать новые навыки и знания.

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