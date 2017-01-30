Когда надо платить за чужие деньги, а когда - нет: СГД объяснила на конкретных примерах

Инспектор Службы Государственных доходов (СГД) Яна Узаре пояснила на конкретных примерах, когда все-таки нужно платить налог за деньги, полученные от других людей, а когда - нет. В некоторых случах закон предусматривает декларацию полученных средств, - сообщает Skaties.lv.

Вначале нужно понять, что такое в понимании СГД общее домохозяйство, потому что от этого зависит многое.

«Это домохозяйство, в котором есть, например, общие дети, - поясняет эксперт, - Или же жена с мужем живут вместе и владеют совместным имуществом. В связи с этим, если муж переводит деньги для содержания детей или домашнего хозяйства, то речь идет именно о совместном общем домохозяйстве».

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Правда, эксперт уточняет, что

важно, чтобы лицо, которое переводит деньги, делало бы это не просто так, а именно на содержание своих детей, жены (или мужа),

а также на содержание жилья.

Вывод: Для семейных пар, которые находятся в законном браке и переводят друг другу деньги, ничего не надо ни декларировать, ни платить налоги.

Нужно ли отчитываться за деньги, которые переводишь своим родителям?

Инспектор поясняет, что ни родителям, ни бабушкам с дедушками, скорей всего, не надо декларировать деньги, полученные от своих детей или внуков.

«Если деньги вам дает родственник, с которым у вас есть общее домашнее хозяйство, и эти деньги идут на именно на содержание этого хозяйства, то декларировать их не надо. Однако если сумма очень большая, например, ее хватит на покупку квартиры, тогда деньги надо декларировать как подарок», - поясняет эксперт.

Она поясняет суть, когда вообще надо декларировать полученные суммы, согласно закону, а когда нет. Если речь идет о семье, в которой дети и родители ведут общее домашнее хозяйство (или же просто живут вместе), тогда они могут друг другу переводить любые суммы. Но если дети выросли, стали жить отдельно от родителей и у них есть уже свое домашнее хозяйство, в этом случае надо декларировать полученные суммы, которые свыше 4000 евро в год.

«То есть всего есть два варианта, - поясняет эксперт. - Первый, когда человек шлет деньги члену семьи из общего домашнего хозяйства, например, жене, чтобы та могла одеть и накормить своих детей, то речь не идет о дополнительном доходе. Следовательно, ничего декларировать не надо. Но если же дети живут отдельно от родителей и, например, у каждого своя семья, то в случае, если они шлют своим родителям деньги, то их надо декларировать».

Типичный пример: три брата работают за границей и шлют своей маме - пенсионерке на селе - деньги. Один сын - на продукты, другой - на уплату земельного налога, третий - на лекарства. Нужно ли пенсионерке складывать все три полученных платежа и декларировать их в СГД?

«Да, пенсионерке необходимо сложить все полученные от сыновей деньги, неважно - переведены они из-за границы или же из Латвии, - поясняет инспектор. -

И, если в год сумма от всех переводов превышает 4000 евро, то их надо декларировать.

Однако налоги с этой суммы, поскольку они получены от родственников, платить не надо».

А как же быть с парами, живущими в гражданском браке, или, например, с гомосексуальными парами, которые зарегистрировали брак, положим, за границей?

Инспектор поясняет, что когда речь идет о парах, состоящих в официальных отношениях (то есть в законном браке), то переводы между ними не облагаются подоходным налогом. Но если у пары не оформлен официальный брак, нет детей и общего домохозяйства, то суммы переводов (или подарков), которые превышают 1425 евро в год, облагаются налогом в 23%.

Встречается и такая ситуация, когда пожилые люди не умеют пользоваться банкоматом и просят помочь им в этом соседей.

Те соглашаются с тем, что на их счет родственники пожилого человека переводят деньги, а те уже снимают их в банкомате и передают их по назначению. Чтобы все было правильно, для такой операции должна быть нотариальная доверенность -- ее должен подписать конечный получатель денег, то есть в нашем случае - тот самый пенсионер.

Но

тем, кто отправляет средства через банковский перевод, в цели платежа обязательно нужно указать, кому перечисляются средства.

В этом случае посредник сможет доказать, что деньги - не его, а предназначаются другому человеку. Соседу в этом случае ничего декларировать не надо.

Кроме того, инспектор дает совет тем, кто переводит большие суммы людям, которые не связаны родством.

Лучше всего в переводе указывать, на какие цели деньги пересылаются. Например, на лечение. Потому что, если вдруг СГД заинтересуется счетом конкретного человека и спросит, от кого эти деньги, то указанная цель платежа «на лечение» поможет избежать уплаты налога. Правда, деньги на самом деле должны быть потрачены на лечение или образование. И доказательством этому должны случить сохраненные чеки.

В каких случаях надо платить подоходный налог в размере 23%?

«В тех случаях, если деньги пересылаются не родственнику и сумма их превышает 1425 евро в год, - поясняет эксперт. - А также если деньги, полученные от чужого человека, не потрачены на лечение или образование».

Пример. Одна подруга другой перевела по счету 2000 евро, который пошли на погашение долга по коммунальным платежам, на покупку новых сапог и на содержание ребенка. Поскольку между подругами нет родства, то сумма свыше 1425 евро облагается налогом. А в нашем примере 2000 минус 1425 евро, получаем 575 евро. Налог от 575 евро (23%) составит 132,25 евро. Его надо заплатить в СГД.

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