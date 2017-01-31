От ремонтов улиц в рижском бюджете осталось 10,67 млн евро

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

У департамента сообщения Рижской думы от целевых дотаций прошлого года на муниципальные автодороги и улицы в начале года осталось 10,67 млн евро.

Комитет Рижской думы по делам транспорта и сообщения рассмотрел вопрос об использовании этих средств, и депутаты поддержали решение направить остаток средств на финансирование неоконченных проектов и закупок.

4,12 млн евро из 10,67 млн евро будет направлено на на финансирование неоконченных объектов, 4,39 млн евро - на продолжение начатых закупок, в том числе 2,46 млн евро - на транспортные сооружения, 1,28 млн евро - на технические средства для регулирования дорожного движения, а 644,5 тыс евро - на организацию строительных работ и создание баз данных.

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Экономия образовалась за счет затрат на фактическое выполнение работ.

Теперь распределение средств должен утвердить финансовый департамент Рижской думы.

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