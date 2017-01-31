Rail Baltica: с ветерком до Варшавы и Хельсинки, или Так в Риге не «рыли» с 19-го века (схемы)

В последний день января в Таллинне премьер-министры стран Балтии — Марис Кучинскис, Юри Ратас и Саулюс Сквярнялис - подписали межправительственный договор о реализации железнодорожной магистрали Rail Baltica, которая европейской колеей соединит Латвию, Литву и Эстонию с Финляндией и Варшавой. Когда проедем по ней скоростным пассажирским поездом?

Подписанное соглашение о модели финансирования проекта, организации процесса закупок и надзоре предстоит утвердить парламентам трех стран.

ЧИТАЙ НА TVNET: Премьер-министры стран Балтии подписали соглашение по Rail Baltica

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Амбициозный проект, поддержанный Евросоюзом, обсуждается давно, совместное предприятие для его реализации было учреждено осенью 2014 году. Но согласовать интересы сторон на стадии планирования оказалось непросто, ведь создание новой транспортной инфраструктуры затрагивает интересы множества структур и собственников, через владения которых пройдет магистраль.

Только в Латвии, на долю которой приходится 265 км маршрута Rail Baltica, магистраль пересечет территорию 15 самоуправлений. Так что планировании маршрута сопровождалось дискуссиями и конфликтами. Рижане, например, в штыки встретили идею пролождить туннель через старый и самобытный район города Агенскалнс.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Интерактивная карта: Dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltica

В прилегающем к латвийской Марупском крае на пути магистрали оказался коттеджный поселок, а на северо-западе Латвии — заповедник «Долина Витрупе» включенный в особо охраняемую территорию Natura 2000. Аналогичные проблемы возникали в Литве и Эстонии, где согласование спорных вопросов длилось дольше, чем в Латвии, утвердившей маршрут трассы еще в августе прошлого года.







































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Первоначально предполагалось, что строительство начнется уже в 2016 году, но согласования и консультации с Евросоюзом по поводу спорных решений затянулись.

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Были разногласия и о разделении финсирования между странами-участницами проекта. Руководство литовских железных дорог подписало договор о модели финансирования Rail Baltica лишь после того, как представители ЕС пригрозили: отставая от графика, проект может потерять софинансирование.

Софинансирование из Еврофондов — это 85 процентов стоимости всего проекта, который первоначально оценивался в 3 млрд. евро, а в настоящее время «подорожал» до 3,8 млрд. евро — но уже есть оценки, что в итоге общая стоимость его может достигнуть 5 млрд. евро.

На долю латвийской части магистрали приходится 1, 27 млрд. евро — именно столько по оценке британской компании Aecom Ltd, проводившей изыскания, обойдется участок от эстонской до литовской границы.

На первоначальный этап проекта в Латвии отводится 221 млн. евро, за счет этих средств предстоит не только завершить планирование и создать техпроект, но и выкупить прилегающие к железной дороге территории, собственниками которых, в основном, являются юридические лица. Несколько десятков строений гаражей и хозщяйственных строений пойдет под снос. Возможно, придется снести и несколько жилых домов. При этом

сумма компенсаций собственникам будет определяться не по кадастровой стоимости, а решением комиссии, в договорном порядке - с учетом реальных потерь и ранее сделанных в бизнес вложений.

В ноябре прошлого года в Риге проходило ежегодное собрание участников проекта. Стали известны и многие подробности. Например, как Rail Baltica уже в ближайшие пять лет изменит центр Риги. Предстоит большая реконструкция вокзала, изменение логистики, строительство железнодорожной ветки, которая свяжет центр города в аэропортом. Предполагается полностью снести железнодорожную насыпь, рассекающую центр города, построить новый железнолорожный мост.

По мнению архитекторов, столь масштабных перемен в Риге не было ... с середины XIX века, когда в городе сносили крепостные валы.

Правда, заказчика не устроил пока ни один из предложенных архитекторами проектов реконструкции вокзала и прилегающей к нему территории. Ни один из 15 проектов, поданных на конкурс, одобрен не был. Но — по мнению жюри — наиболее интересные идеи предложили датские и латвийские архитекторы. Так что и перестраивать центр Риги будут, сводя воедино несколько проектов.

И самый интересный вопрос для рижан и туристов. Когда же по новой скоростной и современной магистрали мы сможем из Риги путешествовать поездом в Варшаву и Хельсинки - и далее по существующей в «старой Европе» сети железных дорог? Предположительно уже в 2025 году. Вероятно, от Таллинна в Хельсинки в названный срок путь продолжится на пароме. Но уже активизировались вновь и планы строительства подводного туннеля, звучавшие ранее.

Что же касается польского направления, то поезда между литовским Каунасом и польским Белостоком - впервые после 1939 года! - начали курсировать уже прошлым летом. Конечно, пока еще это не та скоростная магистраль, какой должна стать в будущем Rail Baltica, да и пойдет новый участок от Каунаса уже не на Белосток, а южнее - прямиком на Варшаву. Тем не менее железнодорожная инфраструктура на литовско-польском направлении уже на глазах оживает.

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