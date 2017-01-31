Балтийские страны не опасаются сокращения финансирования проекта «Rail Balticа»

Премьеры трех стран Балтии, подписавшие во вторник в Таллине соглашение о проекте железнодорожной колеи европейского типа «Rail Baltica», не опасаются, что после 2020 года Евросоюз будет выделять проекту меньше помощи, чем сейчас.

Премьер Эстонии Юри Ратас заверил, что не видит причин, по которым в финансовой перспективе должно выделяться меньше помощи ЕС.

«Сегодня я не вижу причин бояться того, что изменится схема финансирования. Три Балтийских государства заявили, что хотят продолжать проект, что для нас это важный исторический союз между тремя Балтийскими государствами», - заявил на пресс-конференции в Таллине Ратас.

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По его словам, если схема финансирования изменится и «Rail Baltica» будут выделять меньше, чем 81% помощи, страны Балтии должны будут сесть за стол переговоров и обсудить, что делать дальше.







































Aizvērt Премьер-министры стран Балтии подписали проект реализации Rail Baltica Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee Mihkel Maripuu, Postimees.ee







Латвийский премьер Марис Кучинскис заверил, что проект будет продвигаться вперед, поскольку «обратного пути нет».

Председатель Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции подчеркнул, что как поляк понимает важность проекта не только для Балтийских стран, но и Польши, всей Европы: «В этом процессе вы можете на меня положиться».

«Соглашение дает очень важный сигнал партнерам по Евросоюзу - Балтийские страны объединились и представили четкие обязательства реализации этого стратегического инфраструктурного проекта», - отметил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

Теперь соглашение будет вынесено на ратификацию парламентов трех стран.

Совокупная стоимость проекта «Rail Baltica», по разным подсчетам, составляет 3,7-5,2 млрд евро.