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С приходом в Латвию шведского бренда Ikea местные производители мебели не прогнозируют особенно сильного влияния на рынок, пишет в среду газета Dienas Bizness.

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Как сообщалось, магазин в Стопиньской волости планируется открыть в августе 2018 года.

Опрошенные DB производители мебели особого беспокойства в этой связи не проявили. Как заявил, например, председатель правления Daiļrade Koks Айгар Янсонс, Ikea - серьезный игрок, но опасения о влиянии на местных производителей мебели сильно преувеличены.

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«Такие же магазины Ikea есть в Вильнюсе, Варшаве, Хельсинки, и никаких значительных перемен на рынке там не произошло.

Ниша Ikea - это, в основном, дешевая продукция для молодых, а латвийские производители не особо активны на этом направлении», - сказал Янсонс.

Директор торгового комплекса Spice Ивета Лаце считает, что приход Ikea повлияет на рынок, потому что это один из крупнейших торговцев мебелью для дома во всем мире. «Бренд нам хорошо известен, до открытия магазина есть время, и мы можем трансформировать и приспособить концепцию и ассортимент Spice Home к тому, чтобы успешно конкурировать в новой ситуации.

В Литве Ikea уже работает какое-то время, но в Вильнюсе успешно существуют и востребованы и другие магазины товаров для дома».

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