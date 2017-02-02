Гаусс: сейчас лучшее время для поиска инвестора для «airBaltic»

Мартин Гаусс
 

Мартин Гаусс. Фото: Edijs Pālens /LETA

Сейчас лучшее время для поиска стратегического инвестора для национальной авиакомпании «airBaltic», сказал в интервью передаче «900 секунд» на телеканале LNT руководитель «airBaltic» Мартин Гаусс.

По его словам, 2016 год завершился с лучшими финансовыми результатами, чем планировалось, при этом конкретных цифр он не назвал. В прошлом году был увеличен основной капитал «airBaltic» и в настоящее время финансовая ситуация авиакомпании очень стабильная.

«Сейчас лучшее время для поиска стратегического инвестора, поскольку завершена реструктуризация компании и финансовая ситуация является стабильной», - сказал Гаусс.

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Гаусс отказался обсуждать потенциальных инвесторов, сказав, что лучшим партнером для «airBaltic» будет крупная авиакомпания.

Потенциальные стратегические инвесторы могут стать известны в ноябре этого года. К поиску инвестора привлечен международный финансовый консультант «Lazard Freres».

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