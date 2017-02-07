MILZU! — гарантия кредита упростила привлечение денег из банка

Член правления MILZU! Энно Энце
 

Член правления MILZU! Энно Энце. Фото: Пресс-фото

Гарантии необходимы маленьким стремительно растущим компаниям, которые еще не могут получать прибыль для развития. Продукты Altum — хорошее решение для снижения банковских рисков в процессе привлечения финансов.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Altum

Своим опытом использования поддержки государства для развития бизнеса делится предприниматель, член правления MILZU! Энно Энце.

Член правления MILZU! Энно ЭнцеЧлен правления MILZU! Энно Энце. Фото: Пресс-фото

Оборотные средства нам были необходимы для развития и исследований, а также для привлечения софинансирования со стороны Службы поддержки села. Это те моменты, когда нужно идти в банк и разговаривать. Маленькая активно развивающаяся компания с точки зрения банка выглядит довольно рискованным проектом: один банк хотел бы дать деньги, но не может этого сделать в силу своих критериев, другой может дать, но под очень высокий процент. Мы представляем собой типичный стартап. Коммерческие банки, строго соблюдающие свои условия, могли бы отказать нам в кредите. Да, мы стремительно растем, видно, что деньги вернутся. Если мы хотим быстро развиваться и дальше, нам необходимы деньги. Сейчас мы пытаемся найти решение, как с привлечением банковских денег нам самим развить бизнес, не продавая его.

Еще по этой теме
Миллионные гарантии для латвийских предприятий

Миллионные гарантии для латвийских предприятий

Согласно моим наблюдениям, гарантия Altum существенно облегчает разговор с банком. Нам было очень просто получить эту гарантию. Начали переговоры со своим банком, и сам банк указал, нужна ли гарантия Altum или нет. Я слышал, что в случае других предприятий отсутствие гарантии может уменьшить размер кредита, то есть компания не может получить столько, сколько нужно для развития.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Узнайте больше о кредитных гарантиях.

Мы пользовались и экспортными гарантиями Altum, а конкретно — для экспорта в страны за пределами ЕС. Мы поставляем свою продукцию в страны Балтии, Великобританию, Польшу, Израиль и Белоруссию. Еще есть идеи относительно Арабских Эмиратов.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Узнайте больше о других продуктах государственной поддержки.

Altum — это хороший пример того, как государство поддерживает предпринимательскую деятельность. Гарантии являются отличным инструментом в том случае, если предприниматель не может договориться с банком о разумном сотрудничестве, например, в отношении процентов, или если банк вообще отказывается предоставить кредит. Здесь Altum может помочь и с кредитом. Разумеется, предприниматель должен думать своей головой и рассчитывать бизнес-риски.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Посмотрите больше про опыт предпринимателей.

Фото: Лого


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Дом
Дом, Ogre, 33000 EUR

reklama.vesti.lv

SpaceX опубликовала видео поездки в испытательном тоннеле Hi-Tech

SpaceX опубликовала видео поездки в испытательном тоннеле

После развода с футболистом Татьяна Буланова словно расцвела Showbiz

После развода с футболистом Татьяна Буланова словно расцвела

Раскрыто место поисков Янтарной комнаты Hi-Tech

Раскрыто место поисков Янтарной комнаты

Ученые рассказали, какие продукты предотвращают инсульт и диабет Wo&Men

Ученые рассказали, какие продукты предотвращают инсульт и диабет

54-летняя Алена Свиридова показала повзрослевшего сына Wo&Men

54-летняя Алена Свиридова показала повзрослевшего сына

Экономика

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 230 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 380 EUR
Сдают tорговые площади, Центр
Сдают tорговые площади, Центр 5 500 EUR
Продают kвартиры, Юрмала
Продают kвартиры, Юрмала 50 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTS/-TE
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTS/-TE
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
http://alkoutlet.lv

Темы

 