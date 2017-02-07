MILZU! — гарантия кредита упростила привлечение денег из банка

Гарантии необходимы маленьким стремительно растущим компаниям, которые еще не могут получать прибыль для развития. Продукты Altum — хорошее решение для снижения банковских рисков в процессе привлечения финансов.

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Своим опытом использования поддержки государства для развития бизнеса делится предприниматель, член правления MILZU! Энно Энце.

Член правления MILZU! Энно Энце. Фото: Пресс-фото

Оборотные средства нам были необходимы для развития и исследований, а также для привлечения софинансирования со стороны Службы поддержки села. Это те моменты, когда нужно идти в банк и разговаривать. Маленькая активно развивающаяся компания с точки зрения банка выглядит довольно рискованным проектом: один банк хотел бы дать деньги, но не может этого сделать в силу своих критериев, другой может дать, но под очень высокий процент. Мы представляем собой типичный стартап. Коммерческие банки, строго соблюдающие свои условия, могли бы отказать нам в кредите. Да, мы стремительно растем, видно, что деньги вернутся. Если мы хотим быстро развиваться и дальше, нам необходимы деньги. Сейчас мы пытаемся найти решение, как с привлечением банковских денег нам самим развить бизнес, не продавая его.

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Согласно моим наблюдениям, гарантия Altum существенно облегчает разговор с банком. Нам было очень просто получить эту гарантию. Начали переговоры со своим банком, и сам банк указал, нужна ли гарантия Altum или нет. Я слышал, что в случае других предприятий отсутствие гарантии может уменьшить размер кредита, то есть компания не может получить столько, сколько нужно для развития.

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Мы пользовались и экспортными гарантиями Altum, а конкретно — для экспорта в страны за пределами ЕС. Мы поставляем свою продукцию в страны Балтии, Великобританию, Польшу, Израиль и Белоруссию. Еще есть идеи относительно Арабских Эмиратов.

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Altum — это хороший пример того, как государство поддерживает предпринимательскую деятельность. Гарантии являются отличным инструментом в том случае, если предприниматель не может договориться с банком о разумном сотрудничестве, например, в отношении процентов, или если банк вообще отказывается предоставить кредит. Здесь Altum может помочь и с кредитом. Разумеется, предприниматель должен думать своей головой и рассчитывать бизнес-риски.

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