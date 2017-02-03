«Латвияс дзелзцельш» ищет партнеров в Индии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Руководство АО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) и его дочерней компании «ЛДз логистика» на этой неделе находится в Индии, чтобы встретиться с местными предпринимателями и обсудить возможности отправки грузов в Латвию, рассказали агентству ЛЕТА в ЛДз.

В Дели проходит международная выставка логистики и связи, в которой принимают участие почти 500 организаций из 25 стран мира. Представители Института логистики конфедерации предпринимателей Индии положительно оценили стремление Латвии расширить географию транспорта и сообщили, что недавно правительство Индии утвердило программу развития частного бизнеса, которая должна способствовать также увеличению перевозок в Европу. Стороны согласились с тем, что потенциал транспортного сотрудничества между Латвией и Индией имеется.

По словам руководителя ЛДз Эдвина Берзиньша, Индия начинает играть все большую роль в мировой экономике и становится интересна для перевозчиков. Грузопотоки из этой страны идут через Иран, Азербайджан, Россию, Белоруссию, и Латвия готова дополнить эту логистическую цепочку, предлагая направление в Скандинавию.

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Берзиньш встретился также с госсекретарем Министерства транспорта и судоходства Индии, чтобы ознакомиться с планами развития индийских портов, и госсекретарем Министерства торговли.


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