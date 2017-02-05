Минфин: нужно сделать все, чтобы не потерять финансирование ЕС

Одной из проблем этого года будет не потерять часть финансирования ЕС в случае невыполнения Латвией финансовых целей в конце 2017 года, говорится в сообщении Минфина.

Растут риски в выполнении установленных Еврокомиссией требований, что может вызвать негативные последствия - уменьшение пропорциональной доли финансирования для Латвии.

В 2016 году Кабинет министров с задержкой принимал правила, вследствие чего позже начался отбор проектов и заключение договоров.

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В настоящее время Минфин в сотрудничестве с Центральным агентством финансов и договоров анализирует риски невыполнения установленных для фондов ЕС минимальных финансовых целей, а также рассматривает возможности ускорения во введении проектов, говорится в сообщении.

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