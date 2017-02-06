Денежный дождь в канцелярии президента: премии, поощрения и доплаты

В канцелярии президента финансовые средства сотрудникам в прошлом году щедро выплачивались и дополнительно к установленным в трудовых договорах суммам - сообщает Latvijas avize.

Такой вывод проистекает из представленного канцелярией отчета о выплаченных премиях, денежных поощрениях и доплатах. В прошлом году ежемесячно ряд сотрудников президентской канцелярии дополнительно к зарплате (которая составляет до 2675 евро в месяц) получал

существенные доплаты, причем не только в тех случаях, когда нужно было замещать коллег, но и на основе явно формальных обоснований.

Так, например, заместитель руководителя юридического отдела канцелярии Линда Пуките весь год ежемесячно получала доплаты в размере 220-730 евро до уплаты налогов. Эта сотрудница каждый месяц особенно интенсивно «обеспечивала правовую основу для изготовления и приобретения мебели для Рижского замка». В свою очередь советник президента по вопросам экономики Андис Екабсонс в последние три месяца года получил доплаты на сумму 683 евро, 1024 евро и 878 евро.

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Русский TVNET сообщал ранее, что Государственный контроль публиковал данные, согласно которым в последний год расходы на премии в госуправлении значительно выросли. Если еще в 2013 году министерства и другие госучреждения в общей сложности потратили на эти цели чуть более 11 млн евро, то в 2015 году — уже 18 млн. Как пояснил директор Государственной канцелярии Мартиньш Криевиньш, это связано как с преодолением Латвией экономического кризиса, так и с нуждой мотивировать специалистов оставаться в госсекторе.

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Par aktuālo: "Prēmijas" nav slikti, bet, ik gadu pieaugot līdzvērtīgu finansiālo iespēju plaisai tiek, nonivelēta tās būtību un jēga. pic.twitter.com/fuXHig6NFo— Valsts kontrole (@VKontrole) January 2, 2017

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