Увеличение налога на недвижимость - способ заставить жителей декларироваться

Хотя уже почти год обсуждается вопрос о разумных рамках применения налога на недвижимость, в этом году многие семьи будут платить неадекватно высокий налог, потому что все больше самоуправлений используют возможность применять максимальную предусмотренную законом ставку - сообщает Neatkariga.

В прошлом году поступления налога на недвижимость выросли на 11,5% или 22,8 млн евро до 219,8 млн евро, свидетельствуют данные Минфина. Подсчеты газеты «Neatkariga» показывают, что в течение восьми лет поступления этого налога удвоились. В настоящее время законодательство дает довольно большие права самоуправлениям самим определять, насколько большой налог на недвижимость оно будет применять на своей территории в рамках установленных законом ставок от 0,2% до 1,5%.

С одной стороны, это позволяет самоуправлениям, которые лучше знают ситуацию на месте, определить адекватную ставку налога, но,

с другой стороны, это инструмент, как заставить жителей декларироваться в самоуправлении.

Этой возможностью пользуется все больше самоуправлений, которые облагают недвижимость, в которой никто не задекларирован, налогом в 7,5 выше, чем обычно. СМИ уже неоднократно писали о случаях, когда одиноким, в основном пожилым людям принадлежит не только квартира, но и небольшой домик где-нибудь в сельской местности. Хотя зимой в нем никто не живет, самоуправления считают, что имеют право наказывать таких людей за то, что они не задекларировались, налогом в 7,5 раза выше обычной ставки.

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