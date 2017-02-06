LDz возьмет кредиты на сумму 26 млн евро

Иллюстративне фото
 

Иллюстративне фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

АО «Латвияс дзелзцельш» (LDz) объявило процедуру переговоров о получении кредитов на сумму 26,195 млн евро, сообщается на сайте предприятия.

LDz намерено получить два кредита - на сумму 10,195 млн евро и на сумму 16 млн евро. Заявки претендентов принимаются до 27 февраля.

Кредит на сумму 10,195 млн евро LDz планирует взять на 10 лет, кредит на сумму 16 млн евро - на семь лет.

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В соответствии с финансовым отчетом предприятия в сентябре прошлого года сумма полученных LDz кредитов составляла 175,972 млн евро, что на 35,866 млн больше, чем годом ранее.

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