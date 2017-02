Знаменитый ресторанный критик ресторанов Мишлен приедет в Латвию на Дни профессионалов HoReCa

15-16 февраля признанный во всем мире ресторанный гуру Энди Хейлер (Andy Hayler) посетит Ригу. Он примет участие в крупнейшем мероприятии сектора HoReCa в странах Балтии «Дни профессионалов 2017», организованном многоотраслевой компанией Reaton.

«Мы очень гордимся тем, что нам удалось привлечь на «Дни профессионалов» ресторанного критика такого уровня. Наша компания всегда инвестировала средства в развитие сектора общественного питания и гостиничного бизнеса. Опыт Энди Хейлера уникален и несомненно будет интересен как поварам, так и владельцам ресторанов», - говорит директор департамента торговли продуктами питания компании Reaton Ирина Ернева.

Энди Хейлер - единственный из ресторанных критиков, поужинавший абсолютно во всех трехзвездочных мишленовских (Michelin) ресторанах мира.

Впервые он сделал это в 2004 году и потом регулярно повторял данное достижение, поскольку количество ресторанов, получивших заветные три звезды Michelin, в мире постоянно увеличивается. Э. Хейлер проверял все трехзвездочные мишленовские рестораны в 2008, 2010, 2012, 2014 году, а также в 2016 году, когда их количество выросло уже до 115.



В течение последних двадцати лет Энди Хейлер инспектирует рестораны от трех до шести раз в неделю. Его путешествие в мире белых скатертей началось в 1990 году, когда издатели известного британского путеводителя предложили ему поработать на полставки инспектором ресторанов, который посещает их анонимно в часы наибольшей посещаемости как обычный клиент и оценивает работу персонала, подачу блюд, вкус и порцию. В 1994 году Хейлер опубликовал свою первую книгу – «Транспорт Лондона. Ресторанный путеводитель», а вскоре после этого создал свой знаменитый рестораннный гид www.andyhayler.com. Недавно вышла книга 1001 ресторан, который нужно посетить прежде, чем умереть (1001 Restaurants You Must Experience before you Die), написаная в соавторстве с Э. Хейлером. А также Э. Хейлер является автором раздела о самых изысканных и утонченныых ресторанах Парижа изданной в 2009 году National Geographic книги 500 гастрономических путешествий в жизни (500 Food Journeys of a Lifetime).

Энди Хейлер. Фото: Пресс-фото

Также Э. Хейлер участвовал в качестве приглашенного критика в четырех сериях передачи BBC Masterchef: The Professionals, а также снимался в вышедшем в 2014 году документальном фильме Foodies: The Culinary Jet Set, который был назван «одним из лучших фильмов для гурманов, от которого текут слюнки». По словам самого Энди, этот фильм рассказывает о такой тенденции новейшего времени, как глобализация культуры еды. Об энтузиастах, путешествующих по миру специально, чтобы посещать лучшие рестораны, и о том, как стремительно сейчас происходит благодаря интернету распространение новых кулинарный тенденций. О том, что люди делятся рецептами и идеями в интернете, как какое-нибудь блюдо, придуманное в Японии очень быстро попадает на тарелки в Сан-Франциско или Стокгольм.

Э. Хейлер говорит, что получает огромное удовольствие, находя новые рестораны и популяризируя хорошую еду среди ценителей.

Своей миссией он считает знакомство посетителей ресторанов с великолепными возможностями, которые предлагает этот мир и расширением их кулинарных горизонтов.

В настоящий момент Э. Хейлер пишет статьи для журнала Elite Traveler и продолжает работать над своим сайтом, где он выкладывает новые ресторанные рецензии каждую неделю. Также он снимается в различных телепрограммах.

На Днях профессионалов в Риге Э. Хейлер прочтет лекцию для поваров и владельцев ресторанов, а также примет участие в дискуссии «В чем отличие вчерашнего ресторана от завтрашнего? « с ведущими латвийскими поварами.

Дни профессионалов Reaton 2017 пройдут 15 и 16 февраля в автосалоне «Автобрава».

Это масштабная выставка продуктов питания, где можно будет встретить представителей лидирующих мировых производителей продуктов питания и посмотреть презентации новейших их разработок, профессионалов ждут обучающие лекции и захватывающие мастер-классы лучших поваров Латвии и Европы.

Департамент торговли продуктами питания ООО «Reaton, LTD» организует дни профессионалов в сфере ресторанов, кафе, гостиниц и розничной торговли уже много лет, начиная с 1993 года. Дни профессионалов Reaton не являются днями клиентов в классическом понимании. Это место встречи специалистов с возможностью узнать о мировых и местных новинках и побывать на мастер-классах лучших местных и зарубежных поваров. У частников будет уникальная возможность услышать советы признанных в мире производителей продуктов питания и продегустировать новые продукты.

Предприятие ООО Reaton, LTD является многоотраслевой компанией, одно из направлений которой, начиная с 1993 года – продажа качественных продуктов питания и их производство. Департамент торговли продуктами питания Reaton являтся старейшим и наиболее стабильным поставщиком сектора HoReCa в странах Балтии.