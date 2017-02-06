Группа DNB в Латвии за год заработала 33,5 млн евро

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Группа DNB в Латвии закончила 2016 год с прибылью в размере 33,5 млн евро - в два с лишним раза (на 128%) больше, чем в 2015 году, свидетельствуют ее неаудированные финансовые результаты.

Операционная прибыль группы DNB в Латвии в 2016 году составила 32,5 млн евро и была на 85% больше, чем в 2015 году.

На показатели прибыли группы в 2016 году повлияла также продажа принадлежавших «DNB banka» акций «VISA Europe Limited» летом прошлого года.

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Портфель вкладов группы DNB в 2016 году составил 1,2 млрд евро, общий портфель займов - 1,6 млрд евро.

Частным и юридическим лицам в прошлом году было выдано кредитов на 353,4 млн евро - на 69% больше, чем в 2015 году.

В прошлом году DNB продолжала участвовать в софинансируемой государством программе поддержки покупки жилья. В 2016 году на покупку и строительство жилья выдано кредитов на 78,4 млн евро - на 79% больше, чем в 2015. Объемы потребительского и карточного кредитования увеличились на 47% - до 14,2 млн евро.

Кредитование предприятий выросло на 108% - в 2016 году предприятиям выдано кредитов на 163,4 млн евро.

Объемы сделок лизинга в 2016 году увеличились на 24% - до 92,2 млн евро. Это лучший результат с 2010 года.

Чистая прибыль норвежского банка DNВ в 2016 году составила 19,25 млрд норвежских крон или 2,2 млрд евро.


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