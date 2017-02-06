Свободный рынок газа: премьер пообещал «поставить точку»

Правительство завтра, 7 февраля, планирует «поставить точку» в вопросе об условиях действия свободного рынка газа, который был отложен неделю назад, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

«Мы договорились, что завтра правительство в любом случае поставит точку. Если какие-то вопросы еще и не будут согласованы, решение необходимо принять во время заседания, так как затягивать его мы не можем», - пояснил он.

Министр юстиции Дзинтарс Расначс указал, что самым тяжелым в процессе согласования правил был вопрос о защите прав потребителей. При этом он подчеркнул необходимость уложиться в сроки, напомнив, что вторник - последний день, чтобы найти компромисс.

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Неделю назад правительство из-за возражений Министерства юстиции не неделю отложило рассмотрение разработанного Министерством экономики проекта правил торговли природным газом и его использования.

Цель правил - установить принципы действия рынка природного газа в связи с изменениями закона об энергетике, предусматривающими либерализацию рынка природного газа с 3 апреля 2017 года.

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