Агрономы: озимым угрожают мороз и отсутствие снега

Сейчас озимые по всей Латвии выглядят неравномерно, но для всех полей решающее значение будут иметь погодные условия в феврале и марте, сообщили агентству ЛЕТА специалисты по растениеводству из Латвийского центра образования и консультаций на селе (ЛЦОКС).

Как заявил руководитель отдела растениеводства центра Оскар Балодис, ожидается приток в Латвию арктических воздушных масс, что может повредить озимым, особенно в тех местах, где снег сдут ветром.

По словам консультанта Краславского бюро ЛЦОКС Валерия Кайранса, трудно оценить состояние озимых под 5-7-сантиметровым слоем снега. Возможно, растения на некоторых полях, засеянных после 25 сентября, погибли в начале года, когда температура воздуха упала до -30 градусов.

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Озабочены состоянием своих полей и крестьяне Валки и Руиены, потому что на полях стоит вода, почва промерзшая, а снега нет.

Иева Литиня, консультант Баускского отделения ЛЦОКС, заявила, что наступившая неделя может быть угрожающей, но пока оснований для отчаяния нет.

В Латвии в прошлом году собрано 2,509 млн тонн зерновых, что является отличным показателем и по сравнению с рекордным урожаем 2015 года - 3,05 млн тонн.