Премьер не говорит, где возьмут деньги на здравоохранение

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Премьер-министр Марис Кучинскис по-прежнему не дает ясного ответа, где получить необходимое финансирование на медицину.

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В интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» он сказал, что для этой цели не будет повышаться налог на добавленную стоимость (НДС), и такие предположения являются спекуляциями. Возможно, предстоит какое-то перераспределение подоходного налога с населения.

Детально об этом рассказывать премьер не стал, отметив, что нужно изменить мнение о том, что налоги можно не платить, и это никак не связано с услугами, оказываемыми государством.

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