Новая работающая на щепе котельная немного снизит тариф на отопление в Риге

 

Фото: Ieva Lūka/LETA

Строительство новой работающей на древесной щепе котельной на ул. Ренцену, 16 в Риге обойдется в 16,5 млн евро, и в результате реализации проекта тариф на отопление в столице может снизиться на 2-3%.

Об этом сегодня на торжественной церемонии закладки капсулы в фундамент котельной сообщил председатель совета АО «Ригас силтумс», председатель комитета Рижской думы по жилью и среде Вячеслав Степаненко.

С начала проекта прошло уже два года, за это время проект был согласован и выбрано место для строительства котельной. «Сегодня мы наконец начинаем строительство, закончить которое планируем в конце ноября, когда котельная будет сдана в эксплуатацию», - сказал он.

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70% финансирования для проекта получено в банках.

«По нашим подсчетам, после реализации этого проекта тарифы на тепло в Риге снизятся на 2-3%», - отметил Степаненко.

В качестве топлива для новой котельной будет использоваться древесная щепа, которую можно получать в Латвии, что уменьшит зависимость от импортного топлива, а средства за купленное топливо будут оставаться в Латвии, добавил он.

Предприятие «Ригас БиоЭнергия» в равных долях принадлежит «Ригас силтумс» и «Энергияс рисинаюми». Оно планирует построить две котельные, работающие на биотопливе. Одна из них - на ул. Ренцену, 16 - будет крупнейшей котельной такого типа в Риге и всей Латвии.


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