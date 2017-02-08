АЧС на ферме «Рукас»: убытки могут превысить 800 000 евро

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Общие выплаты за убытки, возникшие в результате ликвидации свиней на зараженной африканской чумой свиней (АЧС) ферме «Рукас» и утилизации трупов животных, которые будут выделены из бюджетной программы «Средства на непредвиденные расходы», могут превысить 800 тыс. евро.

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Как агентству ЛЕТА сообщили в Министерстве земледелия, проект о затратах на ликвидацию свиней будет рассмотрен правительством 14 февраля. Предусмотрено, что ООО «Grow Energy» за уничтожение побочных продуктов животного происхождения будет выплачено 100 тыс. евро, Продовольственно-ветеринарной службе за ликвидацию животных и сжигание их трупов в специальном устройстве - около 28 тыс. евро, а компенсация управляющему фермой предприятию «Ancers» составит 695,3 тыс. евро плюс компенсации за уничтоженные корма, оборудование фермы и дезинфицирующие средства.

АЧС обнаружена и на второй принадлежащей «Ancers» ферме, где предстоит уничтожить почти 10 тыс. свиней.

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В целом за три года с тех пор, как в Латвии была обнаружена АЧС, затраты на борьбу с инфекцией достигли уже более 13 млн евро, в том числе компенсации за 14 тыс. уничтоженных свиней составили 2,33 млн евро.

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