В госбюджет перечислены нажитые преступным путем 1,4 млн евро

Прокуратура судебным путем достигла перечисления в государственный бюджет преступно нажитых денег - 1,436 млн евро.

20 января Рижский окружной суд на закрытом заседании рассмотрел протест прокурора по расследованию финансовых и экономических преступлений и жалобу следователя управления финансовой полиции на решение суда Зиемельского района, который прекратил процесс о преступно нажитом имуществе, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристине Сутугина.

Апелляционный суд, отменив решение суда первой инстанции, признал, что наличные в размере 1,600 млн долларов США (1,436 млн евро), найденные и изъятые в октябре 2014 года, являются преступно нажитым имуществом, подлежащим конфискации.

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Более подробная информация в интересах расследования пока не предоставляется.