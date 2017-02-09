Латвийские чиновники научились шустро делить деньги ЕС. Не без коррупции

Мартиньш Гиеркенс доволен. Привлечение банковского кредита и софинансирования из фондов ЕС позволило семейному предприятию построить новую ферму и вдвое увеличив поголовье коров на ферме в Кримулдской волости
 

Мартиньш Гиеркенс доволен. Привлечение банковского кредита и софинансирования из фондов ЕС позволило семейному предприятию построить новую ферму и вдвое увеличив поголовье коров на ферме в Кримулдской волости. Фото: Иева Макаре, LETA

В полном объеме освоить выделенное нам финансирование из фондов ЕС — эта задача останется одним из главных вызовов вплоть до конца 2017 года. Оценка проектов и заключение договоров в 2016 году продвигались все еще слишком медленною Но Латвия все же расчитывает не потерять предусмотренные на 2014 — 2020 годы объемы финансирования.

На этой неделе министр финансов Дана Рейзниеце-Озола выступила на Кабинете Министров с ежемесячным информационным сообщением о том, как продвигается освоение евроденег. Еще год назад раздавались голоса скептиков, что потеря значительной части софинансирования, предназначенного латвийским проектам из фондов ЕС чуть ли не неизбежна. А как обстоят дела на 1 января 2017 года?

Еще по этой теме
Кучинскис раскритиковал министров за медленное освоение фондов ЕС

Кучинскис раскритиковал министров за медленное освоение фондов ЕС

Минфин: ситуация с освоением европейских фондов тревожная

Минфин: ситуация с освоением европейских фондов тревожная

Фромане: промедление с освоением еврофондов непростительно

Фромане: промедление с освоением еврофондов непростительно

Реклама

Поводы для оптимизма определенно есть: оценка проектов и заключение договоров к концу года стали продвигаться быстрее. На то, что раньше занимало 50 дней теперь хватает 35. То ли чиновники в этом деле поднаторели, то ли больше не заморачиваются подробностями?.. Так или иначе, процесс дележки денег пошел быстрее.

Кстати, судя по информации минфина, Латвия на фоне других получателей евроденег вообще выглядит не так уж и плохо - мы сейчас на 6-ом месте по темпам освоения средств. Правда, в 2016 году нам удалось оформить только 64,9 процентов от того, что прогнозировалось в начале 2016 года - так что

получателям финансирования достались всего 204,3 млн. евро инвестиций , а не 314, 9 млн., как планировалось. Но, похоже, у остальных тоже дела идут не лучше.

В Латвии средства из фондов ЕС шустрее всего осваиваются в малом и среднем бизнесе, получившем возможность потратиться на повышение конкурентоспособности, а также в сфере занятости.

Не сбылись планы реконструкции многих государственных и региональных дорог - по многим причинам темп инвестиций здесь снизился даже по сравнению с 2015 годом. Кстати, уже высказаны опасения, что если ощутимый и резкий подъем произойдет только в 2018 году, то отрасль захлебнется и с большими объемами работ просто не справится - и неизбежно пострадает качество. А возможно, что нехватка квалифицированных рабочих заставит искать дорожников со стороны...

Медленно продвигались пока что и территориальные проекты, в частности те, что должны оказать поддержку региональным центрам в дальнейшем развитии. Кстати, это вообще новое направление - появилось только в нынешнем периоде планирования, и предлагавшиеся идеи оценивались слишком долго.

Очередной отчет перед ответственными структурами ЕС Латвии предстоит 1 марта 2017 года. Едва ли за оставшееся время ситуация изменится кардинально. Пока она выглядит следующим образом.

Наиболее крупные суммы не освоены в долговременной транспортной инфраструктуре - отставание на 1 января 44,26 млн. евро. А также - в охране окружающей среды (44,26 млн.). Понятно, что именно здесь планировались наиболее крупные и капиталоемкие проекты.

Многие из них связаны с крупными инвестициями (софинансировании плюс к фондам ЕС), а также с непростыми согласованиями и компромиссами между государством и муниципальными властями. В ближайшее время нужно будет достигнуть компромиссов в связи с электрификацией участков железной дороги и создание транспортного узла в Торнякалнсе, а также продвинуть модернизация тепловых сетей. Буксует и часть образовательных проектов, и программа привлечения врачей в регионы.

По прогнозам министерства финансов, опоздание с освоением средсвт ЕС будет сказываться и на финансовых показателях - еще вплоть до конца 2017 года. Но минфин продолжает искать возможности ускорить все этапы процессов, связанные со своевременным поступлением в экономику финансовых потоков, на которые мы рассчитываем.

Впрочем, оптимизм министерства финансов разделяют далеко не все. Иронизировать по поводу того, что транши ЕС стали важнейшей статьей латвийских доходов давно стало «хорошим» тоном. Разве что анекдотов на эту тему еще не рассказывают... Но звучат и серьезные заявления. Например, известный экономист Улдис Осис, в свое время тоже возглавлявший минфин, в недавнем интервью порталу rus.db.lv сказал, что

наибольшие риски коррупции в Латвии сейчас - в госсаказах, и в частности, в тех, что которые финансируются из структурных фондов ЕС.

Цитируем достовно:

«Здесь часто побеждают не те бизнесмены, чьи проекты лучше, а те, у которых есть короткая дорожка к тем чиновникам, кто принимает решения по этим делам. Именно поэтому эффективность этих проектов на государственном уровне и уровне самоуправлений очень низкая. В целом приходится признать, что фонды ЕС и раньше и сейчас остаются источником безответственности, коррупции, бюрократии и лени на всех уровнях».



Ресурсы
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 550 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Звезда КВН рассказала о лечении от рака Showbiz

Звезда КВН рассказала о лечении от рака

Что достанется Виктории Боне после разрыва с сыном миллиардера Showbiz

Что достанется Виктории Боне после разрыва с сыном миллиардера

63-летняя модель затмила юных дочерей на пляжных фото Wo&Men

63-летняя модель затмила юных дочерей на пляжных фото

Топ-7 запретных тем для общения с раковыми больными Wo&Men

Топ-7 запретных тем для общения с раковыми больными

В Москве откроется первый в мире гаджет-ресторан Hi-Tech

В Москве откроется первый в мире гаджет-ресторан

Латвия и ЕС

Экономика в Латвии

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 800 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
LEAN SISTĒMAS VADĪTĀJS (PIEGĀ ...
LEAN SISTĒMAS VADĪTĀJS (PIEGĀ ...
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 