Латвийские чиновники научились шустро делить деньги ЕС. Не без коррупции

В полном объеме освоить выделенное нам финансирование из фондов ЕС — эта задача останется одним из главных вызовов вплоть до конца 2017 года. Оценка проектов и заключение договоров в 2016 году продвигались все еще слишком медленною Но Латвия все же расчитывает не потерять предусмотренные на 2014 — 2020 годы объемы финансирования.

На этой неделе министр финансов Дана Рейзниеце-Озола выступила на Кабинете Министров с ежемесячным информационным сообщением о том, как продвигается освоение евроденег. Еще год назад раздавались голоса скептиков, что потеря значительной части софинансирования, предназначенного латвийским проектам из фондов ЕС чуть ли не неизбежна. А как обстоят дела на 1 января 2017 года?

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Поводы для оптимизма определенно есть: оценка проектов и заключение договоров к концу года стали продвигаться быстрее. На то, что раньше занимало 50 дней теперь хватает 35. То ли чиновники в этом деле поднаторели, то ли больше не заморачиваются подробностями?.. Так или иначе, процесс дележки денег пошел быстрее.

Кстати, судя по информации минфина, Латвия на фоне других получателей евроденег вообще выглядит не так уж и плохо - мы сейчас на 6-ом месте по темпам освоения средств. Правда, в 2016 году нам удалось оформить только 64,9 процентов от того, что прогнозировалось в начале 2016 года - так что

получателям финансирования достались всего 204,3 млн. евро инвестиций , а не 314, 9 млн., как планировалось. Но, похоже, у остальных тоже дела идут не лучше.

В Латвии средства из фондов ЕС шустрее всего осваиваются в малом и среднем бизнесе, получившем возможность потратиться на повышение конкурентоспособности, а также в сфере занятости.

Не сбылись планы реконструкции многих государственных и региональных дорог - по многим причинам темп инвестиций здесь снизился даже по сравнению с 2015 годом. Кстати, уже высказаны опасения, что если ощутимый и резкий подъем произойдет только в 2018 году, то отрасль захлебнется и с большими объемами работ просто не справится - и неизбежно пострадает качество. А возможно, что нехватка квалифицированных рабочих заставит искать дорожников со стороны...

Медленно продвигались пока что и территориальные проекты, в частности те, что должны оказать поддержку региональным центрам в дальнейшем развитии. Кстати, это вообще новое направление - появилось только в нынешнем периоде планирования, и предлагавшиеся идеи оценивались слишком долго.

Очередной отчет перед ответственными структурами ЕС Латвии предстоит 1 марта 2017 года. Едва ли за оставшееся время ситуация изменится кардинально. Пока она выглядит следующим образом.

Наиболее крупные суммы не освоены в долговременной транспортной инфраструктуре - отставание на 1 января 44,26 млн. евро. А также - в охране окружающей среды (44,26 млн.). Понятно, что именно здесь планировались наиболее крупные и капиталоемкие проекты.

Многие из них связаны с крупными инвестициями (софинансировании плюс к фондам ЕС), а также с непростыми согласованиями и компромиссами между государством и муниципальными властями. В ближайшее время нужно будет достигнуть компромиссов в связи с электрификацией участков железной дороги и создание транспортного узла в Торнякалнсе, а также продвинуть модернизация тепловых сетей. Буксует и часть образовательных проектов, и программа привлечения врачей в регионы.

По прогнозам министерства финансов, опоздание с освоением средсвт ЕС будет сказываться и на финансовых показателях - еще вплоть до конца 2017 года. Но минфин продолжает искать возможности ускорить все этапы процессов, связанные со своевременным поступлением в экономику финансовых потоков, на которые мы рассчитываем.

Впрочем, оптимизм министерства финансов разделяют далеко не все. Иронизировать по поводу того, что транши ЕС стали важнейшей статьей латвийских доходов давно стало «хорошим» тоном. Разве что анекдотов на эту тему еще не рассказывают... Но звучат и серьезные заявления. Например, известный экономист Улдис Осис, в свое время тоже возглавлявший минфин, в недавнем интервью порталу rus.db.lv сказал, что

наибольшие риски коррупции в Латвии сейчас - в госсаказах, и в частности, в тех, что которые финансируются из структурных фондов ЕС.

Цитируем достовно:

«Здесь часто побеждают не те бизнесмены, чьи проекты лучше, а те, у которых есть короткая дорожка к тем чиновникам, кто принимает решения по этим делам. Именно поэтому эффективность этих проектов на государственном уровне и уровне самоуправлений очень низкая. В целом приходится признать, что фонды ЕС и раньше и сейчас остаются источником безответственности, коррупции, бюрократии и лени на всех уровнях».