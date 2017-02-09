Сейм концептуально поддержал договор о торговле между ЕС и Канадой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Сейм сегодня в первом чтении концептуально одобрил законопроект, предусматривающий ратификацию Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между Канадой и ЕС и странами-участницами ЕС (CETA).

Законопроект поддержал 71 депутат, против проголосовали восемь, депутат Латвийского объединения регионов Инга Бите в голосовании воздержалась, четыре депутата в голосовании не участвовали.

Как поясняет МИД,

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Канада является стратегическим партнером США, и на основе общих ценностей и интересов ЕС следует и в будущем налаживать с Канадой положительные отношения.

Ратификация CETA приведет к отмене 99,5% таможенных сборов. До сих пор ввозная таможенная пошлина для латвийских товаров, идущих на экспорт в Канаду, измерялась миллионами евро.

Наибольшую выгоду получит сфера услуг – финансы, телекоммуникации, морской транспорт, поскольку доступ к канадскому рынку будет обеспечен и на федеральном, и на провинциальном уровнях, сообщила ранее депутатам парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица.

Со вступлением договора в силу предприятия из стран ЕС смогут участвовать в публичных закупочных конкурсах как на федеральном уровне, так и на уровне провинций и самоуправлений Канады.

Также упрощена система взаимного признания профессиональной квалификации и улучшена защита инвестиций.

В публичном пространстве часто звучат опасения общества по поводу снижения качества продуктов питания после вступления договора в силу, поэтому важно еще раз подчеркнуть - весь импорт из Канады должен будет без всяких исключений отвечать всем требованиям, предъявляемых к нашей собственной, производимой в ЕС, продукции, сказала представитель МИД.

Договор о свободной торговле между ЕС и Канадой не уменьшит силу правовых актов ЕС и не изменит их, как и стандарты ЕС в любой регулируемой сфере,

заверила Занда Калниня-Лукашевица.

Она также подчеркнула, что соглашение предусматривает ряд оговорок для защиты интересов Латвии. Например, в отношении покупки сельскохозяйственной земли, издания газет, а также оказания ветеринарных, охранных, фармацевтических, юридических услуг и пассажирских перевозок.

CETA вступит в силу после того, как договор ратифицируют обе стороны – парламент Канады и парламенты стран-участниц ЕС. Кроме того, должно состояться голосование Европарламента, которое намечено на 15 февраля.

Общий торговый оборот Латвии с Канадой в 2015 году увеличился на 1,8%. Экспорт латвийских товаров и услуг в Канаду достиг 34,8 млн евро, импорт из Канады - 25,1 млн евро.

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