Цируле: в СГД ликвидируют 333 штатных места

Илзе Цируле
 

Илзе Цируле. Фото: Evija Trifanova/LETA

В этом году в целях экономии средств в Службе государственных доходов (СГД) предполагается ликвидировать еще 333 штатных места, сообщила сегодня журналистам гендиректор налоговой службы Илзе Цируле.

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В прошлом году в штате СГД было ликвидировано 232 места, таким образом, в общей сложности будет ликвидировано 565 штатных мест.

«Это создает известную напряженность среди работников, ведь происходят изменения. Но думаю, СГД с этим справится», - сказала Цируле.

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Большое значение в этом вопросе будет иметь объединение управлений финансовой и таможенной полиции, работа над которым была начата еще в прошлом году, но которое поначалу не было поддержано Сеймом.

Сейчас над этим вопросом работает рабочая группа, в которую входят представители СГД, Генпрокуратуры, МВД, Госполиции. До 31 марта они подготовят новые предложения.

По словам Цируле, в целях экономии средств можно было бы освободить помещения площадью в несколько тысяч квадратных метров в здании СГД на ул. Талеяс в Риге и предложить их другим госучреждениям.

«СГД использует примерно 20 тонн бумаги в год, поэтому будет активизирован переход с бумажных документов на электронные», - добавила Цируле.

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