Тарифы на природный газ для промышленных потребителей в феврале повысятся, свидетельствует сообщение предприятия АО «Латвияс газе» (ЛГ) в официальном издании «Латвияс вестнесис».

ЛГ сообщает, что в феврале тариф для пользователей, потребляющих более 25 тыс. кубометров газа в год, составит 192,09 евро за тысячу кубометров.

В феврале ЛГ применяет дифференцированные конечные тарифы на природный газ, соответствующие цене продажи природного газа 170,74 евро за тысячу кубометров.

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По прогнозам предприятия, в марте тарифы на газ будут применяться в соответствии с ценой продажи природного газа 220,55 евро за кубометр, в апреле - 213,43 евро за кубометр.

Тарифы для промышленных потребителей природного газа меняются ежемесячно, а для домашних хозяйств - дважды в год: 1 января и 1 июля. Тарифы меняются в зависимости от закупочной цены природного газа, то есть от цен нефтепродуктов, к которым она привязана, стоимости валют и запасов газа в Инчукалнском подземном газохранилище.