Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Agnese Gulbe/LETA

Тарифы на природный газ для промышленных потребителей в феврале повысятся, свидетельствует сообщение предприятия АО «Латвияс газе» (ЛГ) в официальном издании «Латвияс вестнесис».

ЛГ сообщает, что в феврале тариф для пользователей, потребляющих более 25 тыс. кубометров газа в год, составит 192,09 евро за тысячу кубометров.

В феврале ЛГ применяет дифференцированные конечные тарифы на природный газ, соответствующие цене продажи природного газа 170,74 евро за тысячу кубометров.

Реклама

По прогнозам предприятия, в марте тарифы на газ будут применяться в соответствии с ценой продажи природного газа 220,55 евро за кубометр, в апреле - 213,43 евро за кубометр.

Тарифы для промышленных потребителей природного газа меняются ежемесячно, а для домашних хозяйств - дважды в год: 1 января и 1 июля. Тарифы меняются в зависимости от закупочной цены природного газа, то есть от цен нефтепродуктов, к которым она привязана, стоимости валют и запасов газа в Инчукалнском подземном газохранилище.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 200000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

Рост огромной трещины в Антарктиде показали на видео Hi-Tech

Рост огромной трещины в Антарктиде показали на видео

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье Showbiz

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

6 самых полезных фруктово-ягодных семечек-косточек Wo&Men

6 самых полезных фруктово-ягодных семечек-косточек

Стало известно, кто заменит Корчевникова на "Прямом эфире" Showbiz

Стало известно, кто заменит Корчевникова на "Прямом эфире"

Пять самых невозможных стерв по знаку Зодиака: не вы ли это? Wo&Men

Пять самых невозможных стерв по знаку Зодиака: не вы ли это?

TVNET спрашивает

Как вы оцениваете идею сделать 8 марта выходным днем? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
RAŽOŠANAS MAIŅAS MEISTARS/-E
RAŽOŠANAS MAIŅAS MEISTARS/-E
MĀREKTINGA KOORDINATORU/-I
MĀREKTINGA KOORDINATORU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 