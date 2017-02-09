Задержан водитель в состоянии алкогольного опьянения более 5 промилле

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Вчера в Валлеской волости Вецумниекского края задержан автоводитель, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения более 5 промилле, сообщила агентству ЛЕТА представитель Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце.

Около 22.00 на дороге Вецумниеки-Нерета-Субате внимание полицейских привлек странный стиль вождения водителя автомашины «Honda Civic» - он постоянно менял полосы движения.

Водитель остановленной полицейскими машины не согласился на проверку на наличие алкоголя на месте и был доставлен для проведения экспертизы в медицинское учреждение в Риге. У мужчины 1975 г. рожд. было констатировано алкогольное опьянение в 5,09 промилле.

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Материалы дела об административном нарушении направлены в суд. За это правонарушение предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток, денежный штраф в размере от 1200 до 1400 евро и лишение водительских прав на четыре года.


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