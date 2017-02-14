Клиника Adenta: государственная поддержка позволила расширить бизнес еще на 30%

 

Фото: Пресс-фото

Мы использовали кредитную гарантию для расширения предпринимательской деятельности, купив для нужд клиники и отреставрировав построенное в 1900 году здание. Финансировавший наш проект банк Citadele самостоятельно связался с Altum, чтобы выяснить вопрос о выдаче гарантии на этот проект. Гарантия Altum была оперативно выдана при посредничестве банка, это не отняло у компании время, позволив посвятить его развитию деятельности.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Altum

Своим опытом использования государственной поддержки для развития бизнеса делится предприниматель, член правления Adenta Карлис Киберманис.

Мы начали этот проект, потому что достигли той границы, когда выгоднее купить свою недвижимость, а не использовать арендованные помещения. Таким образом вместо расходов на аренду мы получаем собственную недвижимость, что позволяет придать дополнительную стабильность нашей хозяйственной деятельности.

Учитывая масштаб и специфику проекта, наша клиника не могла бы получить кредит без гарантии Altum.

Гарантия Altum дала нам возможность осуществить задуманное расширение.

Мы создали новые рабочие места, увеличили ценность компании и ее конкурентоспособность и еще более повысили качество предоставляемых услуг.

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На данный момент по обороту мы являемся крупнейшей частной стоматологической клиникой в Латвии и второй крупнейшей после Института стоматологии. Финансирование, полученное с помощью Altum, позволит нам увеличить масштаб своей предпринимательской деятельности на 30% и, таким образом, освоить дополнительную часть рынка.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Узнайте больше о кредитных гарантиях государственной поддержки.

В дальнейшем, если представится шанс и возникнет необходимость, мы обязательно воспользуемся предлагаемыми Altum возможностями. Я бы рекомендовал и другим компаниям прибегнуть к услугам Altum, так как иногда они могут стать ключом к получению необходимого финансирования. Я знаю предпринимателей, которые при поддержке Altum смогли реализовать задуманные проекты и сейчас успешно работают.

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Фото: Лого


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