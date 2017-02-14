Клиника Adenta: государственная поддержка позволила расширить бизнес еще на 30%

Мы использовали кредитную гарантию для расширения предпринимательской деятельности, купив для нужд клиники и отреставрировав построенное в 1900 году здание. Финансировавший наш проект банк Citadele самостоятельно связался с Altum, чтобы выяснить вопрос о выдаче гарантии на этот проект. Гарантия Altum была оперативно выдана при посредничестве банка, это не отняло у компании время, позволив посвятить его развитию деятельности.
Своим опытом использования государственной поддержки для развития бизнеса делится предприниматель, член правления Adenta Карлис Киберманис.
Мы начали этот проект, потому что достигли той границы, когда выгоднее купить свою недвижимость, а не использовать арендованные помещения. Таким образом вместо расходов на аренду мы получаем собственную недвижимость, что позволяет придать дополнительную стабильность нашей хозяйственной деятельности.
Учитывая масштаб и специфику проекта, наша клиника не могла бы получить кредит без гарантии Altum.
Гарантия Altum дала нам возможность осуществить задуманное расширение.
Мы создали новые рабочие места, увеличили ценность компании и ее конкурентоспособность и еще более повысили качество предоставляемых услуг.
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На данный момент по обороту мы являемся крупнейшей частной стоматологической клиникой в Латвии и второй крупнейшей после Института стоматологии. Финансирование, полученное с помощью Altum, позволит нам увеличить масштаб своей предпринимательской деятельности на 30% и, таким образом, освоить дополнительную часть рынка.
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Узнайте больше о кредитных гарантиях государственной поддержки.
В дальнейшем, если представится шанс и возникнет необходимость, мы обязательно воспользуемся предлагаемыми Altum возможностями. Я бы рекомендовал и другим компаниям прибегнуть к услугам Altum, так как иногда они могут стать ключом к получению необходимого финансирования. Я знаю предпринимателей, которые при поддержке Altum смогли реализовать задуманные проекты и сейчас успешно работают.
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