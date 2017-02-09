Ринкевич: нужно обойтись без помех в торговле с Великобританией и после «Brexit»

Сегодня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром по международной торговле Великобритании Марком Прайсом говорил о необходимости сохранить беспрепятственную торговлю с Великобританией и после выхода страны из ЕС.
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Как сообщили агентству ЛЕТА в МИД, министры обсуждали актуальные вопросы ЕС и торговую политику Великобритании после «Brexit».
Ринкевич призвал Великобританию до выхода активно участвовать в разработке торговой политики ЕС, добавив, что после «Brexit» договоры Великобритании о торговле с третьими странами не должны мешать выполнению торговых договоров ЕС.
Латвия поддерживает единую позицию 27 стран ЕС в переговорах с Великобританией после «Brexit». «Переговоры должны завершиться конструктивным, взаимовыгодным решением», - сказал Ринкевич.
Министр обсудил также потенциальное влияние «Brexit» на конкурентоспособность латвийских предпринимателей и дальнейшие инвестиции Латвии в Великобритании. «В долгосрочной перспективе нашей стране важно сохранить беспрепятственную торговлю и экономическое сотрудничество и после выхода Великобритании из ЕС», - сказал Ринкевич. Он подчеркнул заинтересованность Латвии в сохранении стабильного перемещения товаров, людей, капитала, в отсутствии новых таможенных тарифов и квот, во взаимном признании документов и сертификатов.Еще по этой теме