Латвия заняла на международных рынках 650 млн евро

В четверг, 9 февраля, Латвия одновременно эмитировала на международных финансовых рынках еврооблигации с двумя сроками погашения на общую сумму 650 млн евро, обеспечив таким образом большую часть запланированного на 2017 год объема заимствований. Об этом сообщили в Государственной кассе.

Впервые были эмитированы еврооблигации со сроком погашения 30 лет и фиксированной процентной ставкой 2,25% годовых (с доходностью 2,33%). В результате удалось привлечь финансирование в размере 500 млн евро.

Также были дополнительно эмитированы облигации со сроком погашения 7 октября 2026 года с доходностью 1,062% и фиксированной процентной ставкой 0,375% годовых. Объем привлеченных средств составил 150 млн евро.

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Как сообщает Госказна, спрос на облигации со сроком погашения 30 лет в 1,6 раза превысил предложение, а облигаций со сроком погашения 10 лет - в 2,8 раза.

В каждой из эмиссий ценных бумаг участвовали около 50 инвесторов из разных стран, в основном европейских (Германии, Австрии, Великобритании и др.).

Ведущими банками эмиссий были «Deutsche Bank», «Goldman Sachs» и «Societe Generale».