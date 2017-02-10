СГД: мы заставим платить налоги торгующих в интернете

Руководство Службы госдоходов провело пресс-конференцию, на которой сообщило результаты работы за прошлый год и рассказало о планах на 2017-й. План по сбору налогов увеличен, так что, мероприятия по взысканию налогов продолжатся. В приоритетах: борьба со схемами уклонения от НДС, зарплатами в конвертах и подпольной торговлей в интернете, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

На протяжении всего мероприятия, руководство Службы госдоходов любезно называло латвийских налогоплательщиков своими клиентами. По логике СГД, клиенты налоговой службы делятся на две категории. В первой те, кто хотят платить налоги — им обещана всяческая поддержка, дружелюбное отношение и введение интернет-решений, позволяющих сэкономить время.

Свои «сервисы» в виде услуг Финансовой полиции генеральный директор СГД Илзе Цируле пообещала и второй категории клиентов — злостным неплательщикам.

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«Говоря о втором сегменте клиентов — тех, кто по-прежнему работает в «серой зоне» и не готов добровольно выйти из этой серой зоны, отмечу: с этими клиентами мы будем работать очень жестко, будем использовать все свои возможности, все ресурсы полиции.

Главными направлениями работы мы определяем схемы с НДС и зарплаты в конвертах»,

— сказала Цируле.

В этом году план по сбору налогов увеличен и составляет 8,5 миллиарда евро. Это почти на 6,5% больше, чем налоги, собранные в 2016 году. Которые, кстати, тоже превысили план.

Хотя общее количество поступлений выросло, в отдельных сегментах — в налоге на добавленную стоимость и подоходном налоге с жителей, как сообщила заместитель руководителя гендиректора СГД Даце Пелека, — требуемых сумм собрать не удалось.

«Неисполнен бюджет по налогу на добавленную стоимость, поскольку экономическая активность в стране была ниже, чем планировалось. Снизилась и общая ценность товаров, и суммы, которые были возращены. Неисполнен и подоходный налог с жителей. Но это, как мы отмечали и в прошлом году, объясняется резко возросшей активностью жителей, которые просили у государства возвращение подоходного налога по оправданным расходам», — сообщила Пелека.

Помимо НДС и зарплат в конвертах, гонения в этом году продолжатся на торговлю в интернете.

Тех, для кого продажа вещей через интернет стала бизнесом, очевидно, установят и мотивируют заплатить подоходный налог.

Руководитель Таможенного управления Ингрида Гулбе-Отаньке сообщила о продолжающейся модернизации таможенных контрольных пунктов. В новое оборудование было вложено около 10 миллионов евро. В результате, во многих пунктах таможенного контроля появились сканеры и весы для взвешивания автомобилей и даже железнодорожных вагонов. Как следствие, выросла раскрываемость попыток перевоза незаконных грузов, больших и малых.

«В прошлом году в пять раз выросло количество предотвращенных попыток ввоза в страну недекларированных наличных денег.

Их общая сумма по сравнению с 2015 годом увеличилась в 4 раза и составила 1,34 миллиона евро. Это свидетельствует не только о тенденциях, связанных с попытками легализации незаконных капиталов, но и о более серьезных угрозах, которые волнуют сегодняшний мир», — отметила специалист.

Таможенное управление в течение года пресекло 719 попыток провезти через границу контрафактные грузы, 122 случая провоза опасных грузов, и выловило 27 килограммов наркотических и психотропных средств.

С законопослушными гражданами Служба госдоходов пообещала вести себя вежливо и ответственно, понимая, что от их решения, порой, зависит, останется ли на плаву предприятия, сохранятся ли рабочие места. Клиентам пообещали понимание.

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