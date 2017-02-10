Президент похвалил интернет и авиасообщение в Латвии

Раймонд Вейонис
 

Раймонд Вейонис. Фото: Ieva Čīka / LETA

Латвия является одним из самых динамичных мест для учреждения и развития стартапов и технологических компаний, заявил на открытии международной конференции технологий и стартапов «TechChill» президент Раймонд Вейонис.

Президент отметил, что несмотря на глобальную конкуренцию Латвия имеет в этой области значительные преимущества перед другими странами.

«Интернет в Латвии один из самых быстрых в мире.

Отличные возможности авиасообщения почти со всеми странами мира, приемлемые затраты на проживание, динамичное сообщество стартапов - вот только некоторые из преимуществ», - сказал президент.

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Он отметил, что правительство Латвии предприняло ряд инициатив для поддержки молодых предприятий, в том числе введено упрощенное налоговое регулирование, начата визовая программа для стартапов.

«Это только начало программы поддержки стартапов, которая нацелена на то, чтобы сделать Латвию первым выбором при учреждении стартапа», - сказал президент.

На конференцию «TechChill 2017» в Риге собрались бизнес-профессионалы, молодые предприниматели, энтузиасты технологий, инвесторы и студенты. Цель «TechChill» - поддержка и развитие многообещающих идей.


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