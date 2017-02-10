«Eurostat»: минимальная зарплата в Латвии одна из самых низких в ЕС

Ilustratīvs attēls.
 

Ilustratīvs attēls.. Фото: RIA Novosti/Scanpix

На 1 января 2017 года минимальная месячная зарплата была установлена в 22 странах ЕС, и в Латвии она была третьей наименьшей, свидетельствуют данные «Eurostat».

В Латвии и Литве минимальная зарплата сейчас составляет 380 евро в месяц. Меньше она только в Болгарии (235 евро) и Румынии (275 евро).

Минимальная зарплата не превышает 500 евро в месяц также в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo).

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Самая высокая в ЕС минимальная зарплата - в Люксембурге (1999 евро), Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo).

Самая высокая минимальная месячная зарплата в ЕС в девять раз превышает самую низкую, а если исключить различия в уровне цен в разных странах, это соотношение составляет 1:3.

То есть, в Болгарии это 501 стандарт паритета покупательной способности (СППС), в Люксембурге - 1659 СППС.

Этот показатель в Латвии - 553 СППС - тоже третий наименьший в ЕС. В Литве он составляет 625 СППС, в Эстонии - 645 СППС.

По сравнению с 2008 годом минимальная зарплата больше всего выросла в Болгарии (+109%), Румынии (+99%), Словакии (+80%). В Эстонии прирост составил 69%, в Латвии - 65%, в Литве - 64%. Единственная страна, где минимальная зарплата за этот период снизилась, - Греция (-14%).

Минимальная зарплата превышает 60% от средних доходов только в трех странах ЕС: Португалии (64%), Франции и Словении (по 62%). В Латвии и Литве этот показатель составляет 52%, в Эстонии - 40%.

В Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре государство не устанавливает минимальную зарплату.

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